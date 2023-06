Scommesse, pazienza infinita e 14 partite: colpo da 20mila euro

Scommesse, la pazienza è infinita con 14 partite di mezzo: il colpo alla fine è grandioso visto che parliamo di una vincita di 20mila euro

No, non è un mese, ma sono tre settimane. La pazienza comunque rimane infinita. Perché se qualche giorno fa vi abbiamo raccontato una storia simile, con uno scommettitore bravo soprattutto a decidere di avere pazienza, giocando su un lasso di tempo che per noi comuni mortali è infinito, un altro ha fatto lo stesso, ma con una settimana in meno.

Ma poco cambia, ovviamente: perché parliamo sempre di una giocata che va oltre quelle che sono i normali tempi di gioco, quelli che tutti noi siamo abituati ad avere. Al massimo qualcuno riesce a puntare per un intero weekend, non andando oltre. E sbagliando anche, perché nel mezzo potrebbero succedere tante cose. E una vincita del genere, così come raccontato da Agimeg, nello spazio di tre settimane, è stata piazzata a Cesenatico, con una schedina di ben 14 eventi distribuiti in 21 giorni. Una scommessa alla quale l’uomo ci credeva, visto che ha deciso di investire 15euro, che non sono così pochi.

Scommesse, 14 partite e colpo piazzato

Una scommessa piazzata nei maggiori campionato europei, dalla Serie A alla Liga spagnola passando per Premier League, Ligue 1 e Bundesliga.

E con queste partite ha portato a casa la bellezza di 19.805,23 euro. Un colpo da record, senza dubbio, visto che queste vincite non escono tutti i giorni. Ma l’uomo ci ha visto davvero lungo, perché ha giocato tutte quote intorno all’1,50 con una sola quota che andava oltre: la partite del Cadice sul campo dell’Almeria con una vittoria esterna pronostica. Questa ha dato un valore di 2,40 volte la posta, ma era una partita di fine stagione dove le motivazioni alla fine avrebbero potuto fare la differenza e proprio così è stato. Un colpo incredibile che ha permesso quindi lo scorso 4 giugno di festeggiare alla grande. E ovviamente, con 14 partite pronosticate, il bonus è stato veramente ricco. Ma chapeau per la pazienza.