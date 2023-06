Scommesse, l’Inter perde ma loro vincono: doppia giocata da 200mila euro

Scommesse, l’Inter perde in finale di Champions League ma loro vincono: una doppia giocata che vale 200mila euro. Ecco come e dove è successo

Se l’è giocata l’Inter contro il Manchester City nella finale di Istanbul. Se l’è giocata come nessuno se lo aspettava: con personalità e coraggio, e con una scelta tattica, quella di Inzaghi, contro la squadra più forte del Mondo, che per poco non pagava. Peccato, perché i nerazzurri almeno ai supplementari l’avrebbero potuta portare, soprattutto se Lukaku fosse riuscito da pochi passi a battere Ederson.

Ma il salvataggio con la gamba del portiere della squadra di Guardiola ha fatto davvero felici alcuni scommettitori di Roma, precisamente dell’agenzia Goldbet di piazza Giovanni da Verrazzano, zona Garbatella. Così come racconta Agimeg, un gruppo di amici la scorsa estate aveva deciso di puntare proprio sul City come possibile squadra vincente della Champions League. Una quota a 4 volte la posta che ha ingolosito. Nel corso dei mesi, inoltre, questo gruppo di amici vedendo quello che stava succedendo in Europa, ha deciso anche di alzare la posta in palio, giocando altre volte questa possibilità. Ma non solo, hanno deciso pure di puntare su altro.

Scommesse, la doppia giocata regala una grande vincita

Non solo i Citizens, capaci di piazzare il colpo grosso con la rete di Rodri, ma anche la vittoria della Liga da parte del Barcellona, che ad un certo punto, quando la truppa di Xavi aveva dato qualche punto al Real Madrid, era data a 2,50 volte la posta.

Questi amici hanno deciso di unire queste due quote nel corso dell’anno e hanno aspettato fino a sabato sera per sognare il colpo della vita. E alla fine ci sono riusciti centrando, in generale, una somma di 200mila euro. Un’estate da sogno quindi – non conosciamo il numero dei partecipanti a questa scommessa – un’estate che sicuramente verrà vissuta in maniera diversa. Non osiamo immaginare la gioia nel momento in cui Marciniak ha fischiato la fine del match dell’Ataturk, una gioia indescrivibile per loro e per le proprie famiglie. Perché mettiamo il caso anche fossero in dieci, in tasca hanno messo la bellezza di 20mila euro ciascuno. Mica male in un momento come questo.