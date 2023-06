Musetti-Gojo, Atp Stoccarda: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Musetti-Gojo è un match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Lorenzo Musetti e l’erba, un amore mai sbocciato. Del resto, le statistiche parlando chiaro: il talento di Carrara non ha mai vinto una partita su questa superficie durante la sua, ancora breve, carriera da professionista. Sia nel 2021 che nel 2022 il tennista toscano ha rimediato solo sconfitte sul verde, uscendo sempre al primo turno.

Ci riprova quest’anno, tentando di sfatare il tabù a cominciare dal torneo di Stoccarda, dove ci sono altri due italiani, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, che si sfideranno in un appassionante derby fratricida. L’azzurro, decisamente più abituato a brillare su superfici più lente, è reduce da una buona stagione sulla terra rossa. Non sono arrivati titoli, ma ha raggiunto i quarti di finale a Montecarlo, la semifinale a Barcellona e gli ottavi al Roland Garros. L’unica “macchia” è l’eliminazione al secondo turno del torneo di Madrid contro il tedesco Hanfmann. Poi solo sconfitte contro tennisti che occupano una posizione più alta in classifica: Sinner, due volte Tsitsipas, Alcaraz. Il suo tennis vario e spettacolare gli consentirebbe di fare bene anche sull’erba ma il carrarino ha bisogno di fare esperienza. E la stagione sul verde, si sa, è brevissima e non consente ai giocatori di adattarsi.

L’esordio al Boss Open avverrà contro il croato Borna Gojo, giocatore abbordabile e fuori dai primi 100 che però non evoca bei ricordi agli italiani.

Il 25enne di Spalato, infatti, due anni fa contribuì ad estromettere l’Italia dalla Coppa Davis grazie alla vittoria su Lorenzo Sonego. Sconfitta che poi fu vendicata proprio dallo stesso Musetti, che lo scorso settembre, sempre in Davis, ebbe la meglio in due set contro di lui. Gojo non è uno specialista dell’erba ma ha già preso confidenza con la superficie grazie alle due vittorie ottenute nelle qualificazioni sul tedesco Rosenkranz e sullo svizzero Bellier.

Dove vedere Musetti-Gojo in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda tra Lorenzo Musetti e Borna Gojo sarà trasmesso lunedì 12 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile vedere la sfida tra Musetti e Gojo in diretta streaming anche su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro non inizierà prima delle 12:20.

Musetti-Gojo: il pronostico

L’erba finora si è sempre rivelata indigesta per Musetti: si profila un match complicato per il giovane tennista carrarino, decisamente più talentuoso di Gojo ma più vulnerabile su questa superficie. Un’altra eliminazione al primo turno non è da escludere.