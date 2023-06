Djokovic come Iron Man, il suo segreto è custodito in Italia

Djokovic come Iron Man: ieri il serbo ha visto il suo 23esimo slam della carriera entrando nella storia di questo sport. Ecco il suo segreto

La storia del tennis è stata riscritta da Djokovic ieri pomeriggio a Parigi. Il tennista serbo ha vinto il suo 23esimo Slam della carriera, l’unico a riuscirci nella storia. E tenta il Grande Slam quest’anno, visto che dopo l’Australian Open e il Roland Garros è in corsa per tutte e quattro i tornei maggiori del circuito.

Ma qual è il segreto di un cannibale come lui? Sicuramente l’allenamento, la voglia, e la passione che ci mette sempre. Ma qualcuno gli ha dato anche delle cose “mistiche”, soprattutto dopo quanto visto in Francia, dopo quella foto pubblicata dal Sun in Inghilterra che ha svelato quel curioso dispositivo che Nole aveva sul petto. Un dispositivo che ha in Italia il produttore, un marchingegno, targato Taopatch® SPORT. “Si tratta di un dispositivo brevettato da Fabio Fontana, tecnico informatico e delle telecomunicazioni e dottore in scienze biomediche e fondatore dall’azienda Tao Technologies” fanno sapere dell’azienda, che poi spiega nel dettaglio che cosa fa questo dispositivo.

Djokovic come Iron Man, ecco il suo segreto

“Taopatch® SPORT nutre il corpo con lunghezze d’onda di luce terapeutica, agendo come un laser di ultra low level laser therapy che dona benefici all’intero organismo. Grande quanto una monetina, Taopatch® SPORT è indossabile ogni giorno sulla cute con del nastro cerotto e si alimenta autonomamente con la luce del sole e con il calore del corpo.

“Non rilasciando effetti collaterali o alcuna sostanza chimica, Taopatch® SPORT è certificato anti-doping” spiegano ancora. “Sono molteplici le funzioni per cui possono essere impiegati i dispositivi Taopatch®: sia per migliorare la postura e il movimento, che per recuperare le funzionalità articolari, ridurre dolori e schemi posturali errati, ottimizzare le prestazioni fisiche”. Insomma, un aiuto concreto per Nole è arrivato dalla tecnologia italiana, quella che al Mondo diventa sempre di più un’eccellenza.