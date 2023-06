Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: c’è già la destinazione

Calciomercato Juventus, è addio a Vlahovic: il serbo dovrebbe lasciare il bianconero questa estate e c’è anche la destinazione

Con la chiusura della stagione, dopo il match di Champions League di partite in programma non ce ne stanno più, le attenzioni ovviamente sono tutte sul calciomercato. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la Serie A e altrettanti che potrebbero arrivare. Di sicuro, nei prossimi mesi, non ci annoieremo.

Uno dei nomi più chiacchierati, anche per quello che è successo dentro la Juventus, è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che ha vissuto un’annata sicuramente al di sotto delle aspettative anche per via di alcuni infortuni che lo hanno tenuto ai box, potrebbe essere quell’elemento da sacrificare per cercare di risanare i conti. Quei conti che dentro la Continassa sono stati devastati anche dalla mancata qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. Una situazione che quindi deve essere tenuta in considerazione con il Bayern Monaco che a quanto pare ha iniziato a fare i primi sondaggi. Non ci sono solamente i tedeschi comunque sul giocatore della Juventus, visto che anche in Premier League ci pensano con un Chelsea pronto ad accontentare quelle che sono le richieste di Mauricio Pochettino. Insomma, tutti guardano in casa bianconera anche se, secondo i quotisti della Goldbet, la destinazione sembra già essere bella ché decisa.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Bayern Monaco

Tenendo presente che ancora per il momento le maggiori possibilità sono quelle di vedere Vlahovic alla Juventus anche il prossimo anno, con una quota che si attesta all’1,75 volte la posta, non sono remote le possibilità di un addio. Anzi, sono reali se vogliamo dircela tutta.

E la destinazione più probabile è quella che porta dritta dritta al Bayern Monaco col serbo pronto a prendere la strada della Bundesliga – e andando anche a guadagnare un bel po’ di denari – con una quota che in questo caso si attesta a 3 volte la posta. Un poco dietro ci sono le big del massimo campionato inglese, con il Manchester United e il Chelsea che potrebbero inserirsi in questa operazione di mercato ma che, per il momento, appaiono dietro.