Tennis, il look non passa inosservato: tutti pazzi per Katya

Tennis, la bella giocatrice si è voluta mostrare in una versione diversa dal solito, con un look che non è certamente passato inosservato.

Dopo essersi fatta notare da giovanissima per i suoi successi sul campo (nel 2016 si è affermata alla 13esima posizione nel circuito ITF Junior), l’atleta ha portato avanti la sua passione trionfando in diverse competizioni e avvicinandosi alla top 100 delle migliori tenniste del ranking. Recentemente la giocatrice è apparsa sui social con un look che è stato molto apprezzato dagli utenti, rimasti a bocca aperta davanti a tanto fascino.

Classe 2000, la giovane atleta ha iniziato a giocare a tennis molto presto, dimostrando fin da subito di avere un notevole talento. Katarina Zavatska, soprannominata Katya, si è guadagnata i suoi primi risultati importanti da giovanissima. Tra questi spiccano i quarti di finale dei prestigiosi Open di Francia, ai quali è arrivata all’età di 16 anni prima di essere sconfitta dall’avversaria Rebeka Masarova.

Un anno più tardi ha esordito nel WTA Tour, in occasione del Malaysian Open. Nel 2018 si è aggiudicata la vittoria della sua prima partita in torneo (durante il Marocco Open). Nelle ultime settimane la giocatrice, più agguerrita che mai a scalare la classifica mondiale, ha gareggiato all’ITF di Spagna e a quello d’Italia, fermandosi rispettivamente ai quarti di finale e alla finale.

Tennis, Katya Zavatska attiva la “modalità bellezza”: la foto conquista tutti

Negli scorsi giorni la splendida Katya ha preso parte al Macarsca Open arrivando agli ottavi di finale. Nella località croata l’atleta ha attirato molti consensi e si è fatta notare dai tifosi, anche se le loro attenzioni non sono state dovute solamente al suo gioco sul campo. È stato fuori dalle competizioni che ha dato il meglio di sé, lasciando il web a bocca spalancata. Per quale motivo? Basta guardare la foto apparsa sul su profilo di recente.

A quanto pare la giocatrice ha deciso di concedersi una serata fuori nella splendida città. La 23enne è piuttosto attiva sui social ed interagisce quotidianamente con i fan, mostrandosi non solo durante gli allenamenti o i match ma anche nella sua vita privata. Come accaduto proprio con lo scatto che vi proponiamo, nel quale è possibile vederla nella sua “modalità bellezza” come affermato da lei stessa nella didascalia che accompagna l’immagine.

In effetti il suo charme non è sfuggito ai follower, che hanno sommerso il post con i loro commenti complimentandosi con la bella giocatrice, la quale per l’occasione ha sfoggiato un completo caratterizzato da top bianco e gonna midi. Un look che le dona alla perfezione e che mette per bene in risalto la sua silhouette. Dietro di lei, un panorama meraviglioso che rende lo scatto ancora più suggestivo.