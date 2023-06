Messi, tutti a Miami: una casa da 9 milioni di dollari per Leo e famiglia

Messi, ecco dove si trasferirà la famiglia del campione argentino per questa nuova parentesi calcistica in riva all’oceano.

Le spiagge assolate, la movida, il clima sempre mite. Non ci stupisce affatto che Leo Messi, tra le tante offerte a lui pervenute, abbia deciso di regalarsi una stagione in Florida, tra le fila dell’Inter Miami. L’Arabia Saudita gli aveva proposto un contratto faraonico, ma le palme e l’oceano devono averlo, evidentemente, ingolosito più dei soldi.

Lui e la sua dolce metà, Antonella Roccuzzo, proprio non ci si vedevano a vivere in Medio Oriente. Messi e famiglia voleranno dunque alla volta dello Stato più a sud-est degli Stati Uniti, da sempre una delle mete preferite dalla coppia. Leo ha un debole tale per Miami che due anni fa, guarda caso, aveva deciso di investire una cospicua somma di denaro nell’acquisto di una sontuosissima casa. Sapeva forse già, in cuor suo, che la Florida sarebbe stato il luogo migliore in cui trasferirsi dopo l’esperienza in Europa, per un’ultima parentesi calcistica. Ecco, allora, che Leo e Antonella, insieme ai piccoli Thiago, Mateo e Ciro, sono pronti a mettere radici in un appartamento che definirlo lussuoso non sarebbe altro che un eufemismo.

Iniziamo col dire che la casa di Messi a Miami ha un valore, udite udite, di 9 milioni di dollari (in euro sarebbero poco più di 8 milioni, ndr). Si trova all’interno di uno degli edifici più gettonati della città, vale a dire lo sfarzosissimo Porsche Design Tower. Il grattacielo si sviluppa su 60 livelli e sorge sul lungomare di Sunny Isles Beach, ma non è questa la peculiarità che fa di esso uno degli skyscraper più pazzeschi di tutto il Paese.

Messi e Antonella, nuovo capitolo a Miami: ecco dove vivranno

La torre nella quale la famiglia Messi si trasferirà è dotata, è questa la cosa strabiliante, di tre ascensori per auto. I condomini possono dunque parcheggiare le proprie vetture, pensate un po’, sullo stesso piano in cui hanno sede i propri appartamenti. Il che significa, in soldoni, che Leo potrà arrivare con il suo bolide fin dentro casa. Letteralmente.

Per il resto, la casa di Messi a Miami è un vero e proprio paradiso. Consta di ampi spazi aperti e vetrate a tutta altezza che offrono una vista assolutamente spettacolare sull’oceano, visibile praticamente da qualunque angolazione. Lusso sfrenato e comfort fanno da contorno, rendendo questa suite da 9 milioni di dollari il luogo perfetto in cui trascorrere la prossima stagione. O, chi lo sa, i prossimi anni.