Martina Taglienti sfida l’Inter Miami: due fenomeni dietro il boom di follower

Martina Taglienti, ecco cosa ha fatto e chi è la ragazza che ha rubato la scena alla squadra statunitense più googlata del giorno.

La notizia è rimbalzata sui social network in men che non si dica. E, con essa, il video che ha incriminato Damiano David e fatto suonare le sirene del gossip all’impazzata. È successo tutto così rapidamente che il frontman dei Maneskin si è visto costretto, suo malgrado, a dare delle spiegazioni non preventivate.

Ma procediamo con ordine. Intanto, la novità del giorno è che la rockstar e Giorgia Soleri, influencer ed attivista, si sono lasciati. Stavano insieme da diversi anni ed erano l’uno in compagnia dell’altra, per la verità, fino a qualche giorno fa, quando lui era rientrato in Italia per riposarsi dopo le fatiche del tour. Poi, però, deve essere successo qualcosa, benché nessuno avesse subodorato nulla. La conferma è arrivata nel momento in cui è stato postato su TikTok un video schiacciante. Un filmato nel quale Damiano bacia appassionatamente una ragazza bionda che non era, chiaramente, l’autrice di Signorina Nessuno.

Si è subito pensato ad un tradimento ai danni di Giorgia, ma il cantante è intervenuto giusto in tempo per chiarire che lui e la ragazza si erano detti addio nei giorni scorsi e che, di conseguenza, non c’era motivo di parlare di corna. La Soleri non deve comunque aver preso troppo bene il fatto che lui si sia consolato così in fretta, tant’è che ha subito provveduto a defollowarlo su Instagram.

Martina Taglienti, chi è la ragazza che Damiano dei Maneskin bacia nel video su TikTok

Proviamo a rispondere, ora, alla domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore: chi è la ragazza che Damiano dei Maneskin bacia nel video girato in discoteca?

Ecco, il suo nome è Martina Taglienti e gravita già da tempo attorno alla nota band italiana, essendo lei una delle più care amiche di Victoria. Ha 22 anni, è una modella e ha prestato il suo viso e il suo corpo da favola a innumerevoli campagne di grande pregio. E siamo pronti a scommettere che da oggi in poi la sua popolarità aumenterà a dismisura, considerato che tutti, incuriositi dalla presunta nuova ragazza di Damiano dei Maneskin, hanno iniziato a cercarla sui social e a seguirla.

THa destato così tanto interesse da avere addirittura rubato la scena all’Inter Miami, che come lei ha vissuto, oggi, il suo momento d’oro sui social. La squadra statunitense corteggiava Lionel Messi già da un po’ e, proprio nelle scorse ore, la Pulce ha annunciato la volontà di giocare in Major League Soccer, nel club tra i cui fondatori c’è anche David Beckham. Cosa che, ovviamente, ha calamitato l’attenzione dei calciofili di tutto il mondo e innescato una vera e propria gara all’ultimo like.