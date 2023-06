Formazioni ufficiali Manchester City-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della finalissima di Champions League. Le ultime dritte.

Ci siamo, l’attesa sta per finire. Quasi tutto pronto all’Atatürk Olympic Stadium per il fischio d’inizio di Manchester City-Inter. La posta in gioco è alta: ci si affronta per la storia. Chi vince, infatti, si assicura un posto al sole tra l’Olimpo del calcio internazionale, mettendo le sue mani sulla Coppa dalle Grandi orecchie. Fugati gli ultimi dubbi della vigilia per Simone Inzaghi: in cabina di regia agirà Brozovic, mentre in attacco a fare da partner di Lautaro Martinez ci penserà Edin Dzeko, che ha dunque il ballottaggio a discapito di Lukaku.

Nessuna sorpresa tra le fila del Manchester City eccetto che per il forfait di Walker, al posto del quale giocherà Aké: Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish agiranno a supporto del bomber Haaland. Ecco tutte le scelte di Guardiola ed Inzaghi:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) Ederson; Aké, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

INTER (3-5-2) Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez

Manchester City-Inter, il pronostico marcatori

Sarà chiaramente il City a fare la partita. Non potrebbe essere altrimenti, vista la qualità del gioco espressa dagli uomini di Guardiola che nell’arco della competizione hanno abbinato impermeabilità difensiva a un gioco a tratti irresistibile. Le attenzioni della difesa dell’Inter saranno proiettate inevitabilmente su Haaland. Ecco perché sulla trequarti potrebbero liberarsi spazi interessanti per le bocche da fuoco del City: De Bruyne o Bernardo Silva, ad esempio, si sono rivelati spine nel fianco degli avversari che la compagine di Guardiola è stata in grado di polverizzare. Ipotizzare che uno tra il portoghese e il belga possa andare a segno non sembra essere utopistico.

City-Inter, probabili ammoniti e tiratori

City favorito, dicevamo. L’Inter dal canto suo, però, non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e proverà a ribaltare le carte in tavola. Del resto in questa stagione e gli inglesi hanno dimostrato di poter patire gli automatismi delle squadre che si schierano con una difesa a cinque ed un centrocampo piuttosto folto. In mediana e sugli esterni l’Inter conta di creare i presupposti giusti per ritagliarsi spazi importanti da attaccare: Barella o Dimarco, ad esempio, sono due autorevoli candidati a mettere a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario.

Sul fronte opposto, oltre ai soliti noti, occhio a due varianti tattiche: il gioco da palla inattiva, con Ruben Dias che dovrebbe creare grattacapi ai saltatori di Inzaghi, e i tiri dalla media-lunga distanza: Rodri, che rischia anche di finire sul taccuino del direttore di gara, dovrebbe riuscire ad impensierire Onana almeno una volta. Per quanto concerne i possibili ammoniti, però, occhio anche a Barella, Dumfries ed Acerbi: si prospetta una partita di cuore, testa, grinta e gambe per i nerazzurri e il rischio che finiscano il match sul taccuino di Marciniak è credibile.