Gratta e Vinci, è subito festa col nuovo tagliando: 500mila euro

Gratta e Vinci, subito festa con il “nuovo” tagliando. Il mese di giugno continua a regalare vincite e stavolta ci sono 500mila euro

Il mese di giugno per gli amanti del Gratta e Vinci è davvero iniziato col botto, visto che non solo a Torino c’è stata l’enorme vincita, la prima storica di 6milioni di euro con il “Vinci in Grande“, ma anche a Como, nella provincia di Como ad essere precisi, nello spazio di pochissimi giorni sono arrivati oltre 2 milioni di euro.

E la fortuna non sembra volersi fermare. Anche se ha cambiato totalmente zona a dire il vero. Questa volta infatti parliamo di un colpo centrato a Palermo, precisamente a Trabia, dove un residente – secondo quanto riportato da Agimeg – ha portato a casa la bellezza di 500mila euro. Che non saranno i 6 milioni di prima, ma buttali via diremmo noi. Una bella vincita insomma con un “nuovo” gratta e vinci. Che poi proprio nuovo non è, visto che è da un poco che c’è in circolazione e che per la sua modalità di gioco, doppia, è uno dei più amati dagli utenti.

Gratta e Vinci, il colpo con il “Nuovo doppia sfida”

I cinquecento mila euro infatti sono stati vinti con il “Nuovo doppia sfida“, un tagliando da 5euro che permette appunto di prendere come vincita massima quella che è stata centrata nel paesino in Sicilia.

Come detto prima sta diventando decisamente uno dei più amati dagli italiani, perché oltre al solito gioco, quello di scoprire se tra i numeri vincenti c’è anche il tuo, dà la possibilità di vincere in un altro modo. Sì, se tra gli importi che sono presenti tre sono uguali, allora si vince il premio corrispondente. E più di una volta è capitato appunto di portare a casa dei soldi in questo modo, grattando la cifra e vedendola per tre volte in totale nel tuo tagliando. Non sappiamo onestamente come l’uomo in questione abbia vinto i 500mila euro. Ma a noi poco importa. Speriamo se li possa godere davvero al meglio, fa sempre piacere quando succedono queste cose.