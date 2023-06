Muchova-Sabalenka, Roland Garros: orario, tv, streaming, pronostici

Muchova-Sabalenka è un match valido per le semifinali del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Non ha intenzione di fermarsi Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa in questo 2023 ha compiuto il tanto atteso salto di qualità e può legittimamente sognare il bis dopo la prima vittoria in un torneo del Grande Slam conquistata nell’ultimo Australian Open. L’obiettivo, adesso, è diventare anche la “regina” di Parigi, trionfando al Roland Garros e spodestando l’attuale numero uno al mondo Iga Swiatek, che potrebbe incontrare in finale.

Finora la seconda testa di serie del torneo parigino non ha fatto prigionieri. Non ha perso neanche un set nelle cinque partite disputate, dimostrando grande solidità mentale ma soprattutto equilibrio, quello che le era spesso mancato negli ultimi anni per arrivare a vincere qualcosa di importante. Nessuna è stata in grado di contrastare i suoi potenti colpi, efficaci anche su una superficie lenta come la terra rossa. Non ci è riuscita neppure la ritrovata Svitolina nei quarti di finale, piegata con un periodico 6-4 dalla giocatrice di Minsk, che in questa stagione ha rimediato solamente cinque sconfitte.

Muchova possibile outsider

L’ultimo ostacolo prima della finalissima – la Sabalenka non ha mai giocato l’ultimo atto del Roland Garros – è la ceca Karolina Muchova. La ventiseienne di Olomouc rappresenta una delle grandi sorprese di questo Major.

In pochi, infatti, pensavano potesse spingersi fino alla semifinale, in particolar modo dopo un 2022 che di soddisfazioni ne aveva dato ben poche e l’aveva vista addirittura uscire dalle prime 150 al mondo. La sua stagione è stata in crescendo e adesso occupa virtualmente la 19esima posizione, che corrisponde anche al suo best ranking. Muchova ha eliminato Sakkari, Podoroska, Begu, Avanesyan e Pavlyuchenkova, perdendo un set esclusivamente nel match contro l’argentina. Ora l’esame più difficile, contro quella Sabalenka che ha affrontato soltanto una volta in carriera. Era il 2019 e la bielorussa ebbe la meglio 7-5 7-6 a Zhuhai, in Cina, sul cemento indoor.

Dove vedere Muchova-Sabalenka in diretta tv e streaming