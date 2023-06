Mondiali femminili, svolta epocale: quanto guadagneranno le calciatrici

Mondiali femminili, la svolta è epocale: ecco quanto guadagneranno le calciatrici impegnato in Australia e Nuova Zelanda nei prossimi mesi

In Italia il professionismo per il calcio femminile è arrivato la scorsa estate: sì, solamente un anno fa le calciatrici hanno conquistato questo status che ovviamente ha cambiato le carte in tavola.

Un passo importante per riuscire anche ad aumentare l’appeal di questo sport che giornata dopo giornata è riuscito a catalizzare gli occhi di molti appassionati. E adesso c’è di nuovo il Mondiale, quello in Australia e Nuova Zelanda, un appuntamento che le azzurre non possono sbagliare in nessun modo soprattutto dopo la delusione dell’Europeo inglese dello scorso anno. Proprio il Mondiale in Francia è stato quello che ha avvicinato un enorme pubblico verso il calcio femminile, dove le azzurre guidate da Milena Bertolini si sono spinte fino ai quarti di finale. Riuscire a rifare lo stesso percorso sarebbe importante. Intanto però, così come spiegato da lfootball.it, la FIFA ha accettato la richiesta delle calciatrici che così verranno pagate per il Mondiale proprio dalla stessa associazione internazionale del calcio. E andiamo a vedere quanto le ragazze guadagneranno.

Mondiali femminili, ecco i guadagni

Ogni singola calciatrici che parteciperà alla fase a gironi guadagnerà 30.000 dollari, poco meno di 30mila euro. Quindi già si parte da una buona base di partenza. Ovviamente i guadagni più si andrà avanti e più aumenteranno e andiamo a scoprirli nel dettaglio.

A ogni singola calciatrice che accederà agli ottavi di finali verrà corrisposta la cifra di 60.000 dollari. Saranno 90mila invece i dollari nel momento in cui si arriverà ai quarti di finali, mentre in caso di accesso alle semifinali – che sarebbe per l’Italia, in questo caso, un traguardo davvero storico ma purtroppo onestamente quasi impossibile – andrebbero 165mila dollari, mentre il terzo posto garantirebbe 180mila dollari. Infine le due finaliste: 195.000 dollari per la seconda classificata, 270mila dollari per chi invece riuscirà ad alzare il trofeo. Finalmente, ci verrebbe a dire.