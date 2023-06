Real Sociedad-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Siviglia è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La classica gara di fine stagione. Con due squadre che hanno raggiunto i propri obiettivi, e che si congederanno in questo modo. Con una grande festa. Sì, perché se la Real Sociedad ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League conquistando il quarto posto finale, il Siviglia se l’è presa vincendo l’Europa League ai calci di rigore contro la Roma. Una partita che si è lasciata alle spalle polemiche e inchieste.

Nessuna delle due ha più nulla da chiedere. E chi scenderà in campo cercherà di divertirsi in questi ultimi novanta minuti prima del rompete le righe di una stagione stranissima, che si è fermata per il Mondiale in mezzo, e che ha dato dei risultati sicuramente inaspettati in alcune situazioni. Soprattutto in merito a quella che è stata la stagione degli andalusi, che fino a poco tempo fa hanno rischiato la retrocessione prima di affidarsi a Mendilibar e chiudere con un trionfo incredibile. Insomma, sarà come detto una festa. Con una squadra decisamente favorita.

Se non lo avete capito ve lo diciamo noi chi potrebbe prendersi questi tre punti e chiudere il proprio campionato con una vittoria. Questa squadra è la Real Sociedad che vuole congedarsi al meglio dalla propria tifoseria e che affronta una squadra che ancora sta festeggiando il trionfo europeo. Sì, la truppa di Alguacil dovrebbe chiudere in bellezza. Cosa che ha fatto pure il Siviglia, a dire il vero, e purtroppo per i colori italiani.

Come vedere Real Sociedad-Siviglia in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Siviglia è una gara valida per la trentottesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

Il match, almeno tre reti complessive, le dovrebbe anche regalare. E forse anche una rete per squadra. Ma alla fine sarà la Real Sociedad a prendersi tre punti e vittoria. E a festeggiare, comunque, sarà pure il Siviglia.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Siviglia

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Pacheco, Le Normand, Rico; Guevara, Zubimendi, Illarramendi; Barrenetxea, Sorloth, Cho.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Montiel, Rekik, Nianzou, Telles; Jordan, Gueye; Suso, Gomez, Lamela; Mir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1