I pronostici di sabato 3 giugno: Serie A, Ligue 1, FA Cup e DFB Pokal

I pronostici di sabato 3 giugno, ultima giornata per Serie A e Ligue 1, ci sono le finali di FA Cup e Coppa di Germania.

Ultima giornata di campionato per Serie A e Ligue 1: se in Italia lo spezzatino va in scena fino all’ultimo minuto della stagione, in Francia la partite si giocano alle 21:00 tutte in contemporanea al sabato. Quarta e quinta posizione in classifica se le contendono Lille, Rennes e Monaco che dovrebbero centrare tutte e tre la vittoria.

In coda resta da decidere la squadra che accompagnerà Angers, Ajaccio e Troyes in Ligue 2: l’impegno più semplice sulla carta spetta al Nantes contro il fanalino di coda. Più difficile il compito dell’Auxerre contro il Lens.

Pronostici altre partite

Questo sabato ci sono anche le finali di FA Cup e DFB Pokal. In Inghilterra il Manchester City parte favorito nel derby contro lo United in una partita da almeno un gol per squadra. I gol dovrebbero arrivare puntuali anche in Lipsia-Eintracht Francoforte, sfida che mette in palio la Coppa di Germania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Torino vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Torino-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Nantes (in Nantes-Auxerre, Ligue 1, ore 21:00)

• Lille (in Troyes-Lille, Ligue 1, ore 21:00)

• Rennes (in Brest-Rennes, Ligue 1, ore 21:00)

• Monaco (in Monaco-Tolosa, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Monaco-Tolosa, Ligue 1, ore 21:00

• Nizza-Lione, Ligue 1, ore 21:00

• PSG-Clermont, Ligue 1, ore 21:00

• Rennes-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Cremonese-Salernitana, Serie A, ore 21:00

• Lorient-Strasburgo, Ligue 1, ore 21:00

• Reims-Montpellier, Ligue 1, ore 21:00

• Lipsia-Eintracht Francoforte, DFB Pokal, ore 20:00

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester City-Manchester United, FA Cup, ore 16:00)