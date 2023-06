Napoli-Sampdoria, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Sampdoria è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nell’ultima giornata della Serie A 2022-23 va in scena il più classico dei testa-coda, quando i verdetti sono già stati quasi tutti emessi. Il Napoli ha festeggiato l’aritmetica dello scudetto ormai un mese fa, mentre la Sampdoria, francobollata da tempo all’ultimo posto in classifica, da qualche settimana ha detto il suo arrivederci alla massima serie.

Per la città partenopea sarà inevitabilmente un’altra giornata di grande festa. La gara con i blucerchiati altro non è che l’occasione per sollevare la coppa scudetto – è il terzo della storia del club, il primo dopo l’era Maradona – durante l’attesa cerimonia che verrà allestita al fischio finale dell’arbitro Feliciani, con tanto di consegna di medaglie e trofeo. Napoli che intanto è già proiettato sul futuro dopo l’addio di Luciano Spalletti, uno dei principali artefici della strepitosa cavalcata azzurra, confermato anche dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis domenica scorsa al termine della gara con il Bologna. Impazza da giorni il toto-nomi su chi potrebbe essere il successore del tecnico toscano, che a quanto pare è intenzionato a prendersi un anno sabbatico. Dalla notte magica di Udine, intanto, il Napoli ha ottenuto risultati contrastanti. In casa ha battuto Fiorentina e Inter, mentre in trasferta ha perso a Monza e impattato a Bologna (2-2) dopo essere andato in vantaggio di due gol.

La Samp non vince a Napoli dal 1998

La Sampdoria, retrocessa in cadetteria dopo poco più di un decennio, farà da spettatrice alla festa napoletana. Ma i tifosi blucerchiati hanno appena tirato un grosso sospiro di sollievo: è avvenuto il tanto atteso passaggio di proprietà – il club è stato acquistato dall’attuale presidente del Leeds Andrea Radrizzani – che scongiura l’ipotesi fallimento.

Ora si può quindi guardare al futuro con ottimismo, in attesa di capire da chi ripartire per puntare subito all’immediato ritorno in Serie A. L’agonia intanto sta per terminare per gli uomini di Dejan Stankovic, che nelle ultime tre giornate hanno fatto registrare due risultati positivi, pareggiando in casa con Empoli (1-1) e Sassuolo (2-2). Sampdoria che al “Maradona” punterà ad interrompere la serie negativa in trasferta: lontano da Marassi Gabbiadini e compagni hanno sempre perso nelle ultime tre giornate. Non sono confortanti tuttavia gli ultimi precedenti con i partenopei per la squadra ligure, che contro il Napoli perde ininterrottamente da otto partite e non espugna lo stadio di Fuorigrotta dal 1998.

Napoli-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Sono diversi i ballottaggi nel Napoli, con Spalletti che cercherà di dare spazio un po’ a tutti. Indisponibile solamente Lozano, mentre non è al meglio Politano e nel tridente d’attacco potrebbe farsi largo Elmas. In difesa Juan Jesus prenderà il posto dello squalificato Kim, mentre a sinistra si rivedrà il ristabilito Mario Rui, complici i problemi muscolari di Olivera.

Nella Sampdoria non saranno a disposizione di Stankovic i lungodegenti Pussetto, Conti e Audero e con ogni probabilità sarà assente pure Cuisance. In porta è duello tra Ravaglia e Turk, in attacco invece il tecnico serbo medita di regalare una maglia da titolare a De Luca.

Come vedere Napoli-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Napoli-Sampdoria in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sembrano esserci tutti i presupporti per assistere ad una vittoria larga del Napoli, con Spalletti che farà di tutto per salutare i suoi tifosi con un successo. Miglior attacco contro peggior difesa e questo la dice lunga sul possibile copione della partita: sarà affamato di gol anche Osimhen, in odor di titolo di capocannoniere, che da solo ha segnato più gol (25) di tutto l’attacco blucerchiato, in assoluto il meno prolifico del campionato.

Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Leris, Ilkhan, Paoletti, Augello; De Luca, Gabbiadini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1