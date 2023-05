I pronostici di martedì 30 maggio: Serie B, Super Lig turca

I pronostici di martedì 30 maggio: c’è il playoff di Serie B tra Cagliari e Parma, in campo anche la Super Lig turca alle battute finali.

Continuano le semifinali playoff di Serie B con la sfida tra Cagliari e Parma. Da quando è arrivato l’esperto Ranieri in panchina, la squadra rossoblù ha migliorato il suo rendimento e ha finito il campionato in crescendo trascinato dai gol di Lapadula. In ottica qualificazione però servirà una vittoria in questa partita di andata perché il doppio pareggio premierebbe il Parma arrivato davanti in classifica.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Turchia, con il Galatasaray di Icardi, Mertens e Zaniolo a caccia della conquista aritmetica del titolo sul campo dell’Ankaragucu. Vittoria probabile anche per il Fenerbahce contro l’Antalyaspor, promettono gol anche Fatih Karagumruk-Kayserispor e Alanyaspor-Kasimpasa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Cagliari vincente o pareggio e almeno due complessivi in Cagliari-Parma, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Fenerbahce (in Fenerbahce-Antalyaspor, Super Lig, ore 19:00)

• Galatasaray (in Ankaragucu-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Alanyaspor-Kasimpasa, Super Lig, ore 19:00

• Ankaragucu-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

Fatih Karagumruk-Kayserispor, Super Lig, ore 19:00

• Cagliari-Parma, Serie B, ore 20:30 , Super Lig, ore 19:00, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Cagliari vincente e almeno un gol per squadra (in Cagliari-Parma, Serie B, ore 20:30)