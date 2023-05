Juventus-Milan 0-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Alla vigilia, Allegri valuta la carta tridente, con Chiesa, Kean e Di Maria. Tornano in campo Danilo e Cuadrado dopo la squalifica. Pioli, invece, va verso la conferma dell’ultima formazione. C’è Messias in vantaggio su Saelemaekers, e Thiaw in coppia con Tomori.

Per il Milan torna a disposizione Florenzi che ha lavorato in gruppo. Sempre out Ibrahimovic e Bennacer, così come Dest. Pioli sa che una vittoria sarebbe fondamentale dopo la sconfitta della Roma e la vittoria dell’Inter. Come posticipo della domenica sera, Juventus-Milan chiude la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A.

Momenti clou della sfida

I bianconeri partono all’attacco, ma dopo 10 minuti il Milan prende il pallino del gioco e ci prova prima con Krunic e poi con Tonali. Cuadrado al 13′ si trova a tu per tu con Maignan: il tiro a botta sicura è respinto dal portiere. Di Maria ha un buon pallone fra i piedi ma spara altissimo. Poi al 40′ Olivier Giroud con un gran colpo di testa su cross di Calabria segna lo 0-1.

Al 71′ il Milan va vicino al raddoppio: Giroud guida il contropiede, poi serve Saelemaekers sulla destra, che fa partire un diagonale respinto in angolo coi piedi da Szczesny. Nel recupero Danilo ha la palla giusta per pareggiare, ma Kalulu ci mette una gamba.

Tabellino e pagelle di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-4-3):Szczesny, Gatti, Bremer (81′, Bonucci), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (63′, Paredes); Di Maria (63′, Milik), Kean (72′, Iling Junior), Chiesa. All. Allegri

MILAN (3-4-2-1): Maignan: Calabria (86′, Kalulu), Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (57′, Saelemaekers), Diaz (82′, Pobega), Leao (82′, Ballo Touré); Giroud (86′, Origi). All. Pioli

ARBITRO: Mariani di Aprilia

MARCATORI: 40′, Giroud (M)

NOTE: Ammoniti: 34′, Messias (M); 55′, Cuadrado (J); 65′, Krunic (M); ; Recupero: 2′, primo tempo; 5′, secondo tempo.

Il migliore in campo è Giroud: ha una mezza occasione e la mette dentro (7). Bene anche Kean, che è il più propositivo della Juventus (6,5). Peggiore in campo Di Maria: appare svogliato e poco tranquillo (5). Male in difesa Gatti, colpevole sul goal di Giroud (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

Mariani dirige con sicurezza una partita tranquilla all’inizio e via via più nervosa. Non ci sono episodi troppo dubbi.

Ecco gli highlights della gara:

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30