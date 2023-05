Juventus-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Milan è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La nuova penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze ha riscritto la classifica della Serie A quando mancano solamente due giornate alla fine dei giochi.

I bianconeri lunedì scorso si sono improvvisamente ritrovati al settimo posto, malgrado lo “sconto” di cinque punti rispetto alla precedente sanzione: la sentenza della Corte d’Appello della Figc ha infatti stabilito che non sono più 15 ma 10. La differenza però resta minima. La squadra di Massimiliano Allegri adesso è a quota 59, distante ben cinque lunghezze dalla quarta piazza, l’ultima utile per giocare la Champions League l’anno prossimo, occupata proprio dal Milan. Ed ai rossoneri, nello scontro diretto dell’Allianz Stadium, basterà evitare la sconfitta per estromettere in maniera definitiva la Juventus dalla corsa al quarto posto. In realtà la Vecchia Signora avrebbe avuto qualche possibilità in più se non avesse ceduto di schianto sul campo dell’Empoli, rimediando una delle sconfitte più umilianti (4-1) di sempre. In Toscana, contro una squadra già certa della salvezza, è andata in scena forse la Juve più brutta della stagione, probabilmente condizionata a livello psicologico dalla sentenza, la cui notizia è arrivata durante il riscaldamento dei giocatori.

Milan a un passo dall’obiettivo

Le speranze dei bianconeri ora sono ridotte al lumicino. Davanti a loro ci sono Atalanta e Roma, anche se la corsa devono farla sugli uomini di Stefano Pioli.

La Juventus deve vincere obbligatoriamente le prossime due partite contro Milan e Udinese e sperare che gli ex campioni d’Italia perdano anche l’ultima. Non solo: dovranno prevalere sul Milan con almeno due gol di scarto, “pareggiando” i gol subiti all’andata da Hernandez e compagni (2-0) in caso di arrivo a pari punti: in caso di parità negli scontri diretti, infatti, entra in gioco la differenza reti. Un’impresa, insomma, quasi ai limiti del possibile. Che francamente questa Juventus alle prese con i noti problemi extra-campo non sembra in grado di compiere. L’allenatore livornese, sempre più sulla graticola dopo la goleada subita al “Castellani” contro gli azzurri di Paolo Zanetti, l’ha detto chiaramente davanti alle telecamere, parlando di uno “stillicidio”. Dei guai bianconeri ha invece beneficiato il Milan, che ora è padrone del proprio destino: in caso di vittoria a Torino contro la Juve i rossoneri scriverebbero la parola fine sulla lotta Champions, rendendosi irraggiungibili anche per l’Atalanta, con cui hanno gli scontri diretti a favore. La squadra di Pioli intanto ha reagito subito dopo la delusione Champions con l’Inter e l’ha fatto prendendo a pallate la Sampdoria retrocessa, battuta con un larghissimo 5-1 a San Siro.

Juventus-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Pogba, De Sciglio e Fagioli hanno terminato la loro stagione e non saranno a disposizione per il Milan. Ma con ogni probabilità sarà assente anche Vlahovic, alle prese con un affaticamento al tendine sartorio. In attacco dovrebbero dunque giocare Milik e Di Maria. Dalla panchina invece scalpitano Chiesa e Kean. In difesa riecco Danilo: il brasiliano affiancherà Bremer e Gatti. Ballottaggio sulla corsia sinistra tra Kostic e Iling-Junior.

Nel Milan assenti Bennacer e Ibrahimovic ma Pioli manderà in campo i titolarissimi. Solito dubbio in difesa tra Kjaer e Thiaw, l’altri duello è tra Saelemaekers e Messias a destra.

Come vedere Juventus-Milan in diretta tv e in streaming

Juventus-Milan in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Milan è imbattuto negli ultimi quattro confronti con la Juventus, anche se negli ultimi 10 il bilancio resta in perfetta parità. Guardando i precedenti spicca il dato relativo ai gol segnati: per otto volte nelle ultime 12 sfide tra bianconeri e rossoneri le reti complessive sono state meno di tre. Potrebbe essere una partita poco prolifica anche questa, visto che i bianconeri fanno sempre molta fatica a livello offensivo. Non è da escludere che il Milan riesca ad evitare la sconfitta, “condannando” così la Juve a giocare una coppa minore.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Juventus-Milan: chi vince? Juventus

Pareggio

Milan View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1