Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Franchi”.

Una gara di transizione sia per la Fiorentina che per la Roma, che per analoghi motivi proveranno a fare di necessità virtù e a superare nel migliore dei modi un ostacolo importante ma non decisivo in questo frangente della stagione. Alla vigilia del rush finale che porterà prima i giallorossi e poi i Viola ad affrontare i propri impegni europei, Italiano e Mourinho sono stati costretti a varare un turnover ragionato per venire incontro alle diverse esigenze. Ecco le scelte di formazione:

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Barak, Saponara; Jovic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Bove, Smalling, Llorente, Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski, Solbakken, El Shaarawy, Belotti

Fiorentina-Roma, il pronostico marcatori

Occhio al possibile sigillo di Barak: l’ex Hellas Verona potrebbe riuscire a mettere a segno almeno un gol. La difesa della Roma potrebbe prestare il fianco alle incursioni dei trequartisti Viola, optando per un approccio conservativo nell’ottica di un’oculata gestione delle forze. La velocità e l’imprevedibilità degli esterni di Italiano potrebbe dunque giocare un ruolo importante e liberare spazi propizi per l’inserimento di centrocampisti offensivi. Barak, che in questa stagione ha alternato luci ed ombre, potrebbe dunque mettersi in proprio e trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Fiorentina-Roma, probabili ammoniti e tiratori

Ci sono diverse chiavi di lettura con cui poter interpretare la gara del “Franchi”. Oltre all’imprevedibilità delle corsie esterne (piacciono le opzioni Biraghi e Zalewski marcatori), occhio all’importanza dei calci di fermo. Situazioni di gioco in cui la Roma ha dimostrato in più di una circostanza da farla da padrone: Smalling, ad esempio, potrebbe centrare lo specchio della volta almeno in un’occasione. Sul versante viola occhio a Mandragora, dotato di una buon tiro dalla media-lunga distanza.Per quanto riguarda i possibili ammoniti, i numerosi uno contro uno a cui sarà sottoposto Zalewski contro Ikoné, potrebbero portare l’esterno di Mourinho a spendere almeno un cartellino giallo. Rischiano l’ammonizione anche Venuti e Bove.