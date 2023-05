Inter-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Atalanta è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un Lautaro Martinez in versione deluxe in settimana ha permesso all’Inter di sollevare il secondo trofeo stagionale e mettere in bacheca la Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva. Sono stati i nerazzurri a trionfare nella notte dell’Olimpico contro una Fiorentina che ha dato parecchio filo da torcere. Ma alla fine l’ha decisa una doppietta del centravanti argentino campione del mondo, che si conferma implacabile sotto porta.

Sotto di un gol dopo i primi minuti di gioco, la squadra di Simone Inzaghi non si è disunita ed ha rimontato i viola approfittando di un paio di leggerezze difensive. Nella ripresa, poi, si è limitata a controllare, pur rischiando a più riprese di subire la rete del 2-2 che avrebbe probabilmente mandato la sfida ai supplementari. La prima finale il tecnico piacentino l’ha portata a casa: la seconda, ben più prestigiosa, l’Inter la giocherà il prossimo 10 giugno ad Istanbul, in Turchia, contro i “marziani” del Manchester City di Pep Guardiola. Ma prima di pensare alla Champions League, i nerazzurri sono chiamati a blindare il piazzamento tra le prime quattro in campionato. Per chiudere definitivamente i giochi basterebbe non perdere nell’anticipo del sabato di Serie A contro l’Atalanta, che in classifica ha cinque punti in meno. Agevolata dalla penalizzazione inflitta alla Juventus che ha di nuovo stravolto la classifica l’Inter, contro la Dea – momentaneamente quinta – ha due risultati su tre a disposizione per essere certa di giocare in Champions League anche l’anno prossimo.

La Dea non vince a San Siro dal 2014

Gian Piero Gasperini e i suoi uomini hanno ancora una flebile speranza di ritornare a giocare con le migliori squadre d’Europa, ma devono espugnare San Siro per poter continuare a sognare un’impresa che avrebbe del clamoroso.

Infatti non dipende solo dall’Atalanta, visto che davanti ai bergamaschi c’è il Milan, che ha tre punti in più – oltre agli scontri diretti a favore – e ventiquattr’ore dopo sarà impegnato in un vibrante scontro diretto con la Juventus allo Stadium. Blindare le coppe minori è dunque l’obiettivo realistico della Dea: consolidando il quinto posto il prossimo anno avrebbe l’opportunità di giocarsi le sue carte in Europa League. L’Atalanta intanto ha subito archiviato la delusione per le due sconfitte di fila con Juventus e Salernitana tornando a vincere contro il Verona, abbattuto 3-1 sabato scorso: de Roon e compagni hanno nuovamente brillato dal punto di vista offensivo, dopo che nelle sfide con bianconeri e granata erano rimasti a sorpresa a secco di gol. Sarà in ogni caso complicato tornare coi tre punti dal “Meazza”, stadio che contro l’Inter la Dea non riesce a violare dal 2014.

Come vedere Inter-Atalanta in diretta tv e in streaming

Inter-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Inter e Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sulle ali dell’entusiasmo per aver messo le mani anche sulla Coppa Italia, l’Inter parte coi favori del pronostico anche contro l’Atalanta. I nerazzurri milanesi ultimamente sono diventati una sorta di tabù per la Dea, che non riesce a batterli da ben nove scontro diretti consecutivi tra campionato e Coppa Italia. L’incognita sono le condizioni fisiche di gran parte dei titolari di Inzaghi dopo la finale dell’Olimpico, motivo per cui ci aspettiamo che anche l’Atalanta riesca a perforare almeno in un’occasione la porta difesa da Onana.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Ederson, Zappaccosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1