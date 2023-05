Luis Enrique a Napoli: “Potrebbe accettare l’offerta di De Laurentiis”

De Laurentiis starebbe puntando davvero su Luis Enrique: l’ex ct della Spagna, al momento, sarebbe il preferito dal presidente azzurro per sostituire Spalletti. Ma c’è chi pensa che lo spagnolo potrebbe rifiutare.

Sui social si è levata un piccola polemica quando un noto opinionista sportivo ha dichiarato che Luis Enrique non avrebbe mai accettato di trasferirsi al Napoli, nonostante la corte di De Laurentiis, e questo per via delle strutture carenti offerte dal club e del blasone della squadra non all’altezza delle sue aspettative.

Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per confutare una simile lettura della situazione. Per De Pauli Luis Enrique potrebbe anche accettare l’offerta di De Laurentiis. Ma ci sono alcuni intoppi.

“Luis Enrique sicuramente accetterebbe Napoli: è ambizioso, gli piace l’Italia e già conosce il campionato“, ha detto De Pauli. “L’unica perplessità è caratteriale, dal momento che sia Luis Enrique che De Laurentiis sono persone dalla grande personalità. O si mettono d’accordo subito, oppure rischia di venir fuori una polemica vulcanica. Da questo punto di vista non sono molto fiducioso”.

Intanto Spalletti si è tatuato sull’avambraccio lo scudetto del Napoli. Un gesto da interpretare con un segnale di riavvicinamento? Secondo De Pauli le cose stanno diversamente. “Credo che Spalletti si prenderà un anno sabbatico. Ma bisogna anche vedere cosa prevede il suo contratto. Si parla di una clausola che gli impedirebbe di allenare subito una squadra rivale. Dunque credo che sarà costretto a fermarsi“.

Luis Enrique sostituto di Spalletti, ma occhio alla conflittualità con De Laurentiis

“Vediamo chi sarà il suo sostituto. Di certo il preferito di De Laurentiis è Luis Enrique. Poi è sempre possibile un ritorno di Benitez. Riguardo Spalletti, dispiace che si sia subito rotto questo giocattolo a Napoli. Era una bella storia”, ha continuato l’intervistato.

“Enrique è un tipo molto pragmatico e diretto, risolve molte situazioni da solo“, ha detto ancora il giornalista. “La questione delle strutture non rappresenterebbe un problema. Il problema è vedere la sua valutazione della squadra. Lui è uno che se non vede bene un giocatore, anche un campione, non si fa problemi a farlo fuori e a dare spazio a un giovane. Chiede libertà da questo punto di vista”.

Il giornalista ha parlato poi di un possibile approdo di Alvaro Morata al Milan. “Sì, Morata piace al Milan, ma è seguito anche da altre squadre: interessa a diversi allenatori. L’Atletico Madrid vuole monetizzare una sua eventuale vendita. Non credo che ci saranno sconti per il Milan. Quindi bisogna vedere quanto il Milan è disposto a investire. Non ci sarà trattativa sotto i 20-25 milioni. Maldini lo sa”.