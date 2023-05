Totocalcio, bottino super di fine stagione: caccia al jackpot del “13”

Totocalcio, il bottino è davvero importante per questo finale di stagione. Tutti a caccia del 13 che potrebbe regalare una cifra enorme

Il Totocalcio è uno di quei giochi davvero appassionanti. E la nuove regole, da quando è tornato in vigore la scorsa stagione, sono state sicuramente apprezzate dagli scommettitori, che hanno ridato fiducia al gioco e lo hanno fatto piazzando diverse volte una scommessa.

C’è da dire, anche, che non è un dettaglio, che le cifre sono interessanti se si pensa inoltre che si possono giocare delle schedine anche da un solo euro. Per vincere oltre centomila. Sì, è questo il jackpot che verrà messo in palio la prossima settimana, la penultima dei campionati nazionali quasi dappertutto – in Germania si gioca l’ultima – e che potrebbe regalare un’estate assai divertente, magari con una vacanza sempre sognata e mai fatta. E come fare? “Basta” centrare il 13 ovvio, che nel prossimo weekend potrebbe regalare la cifra di 140mila e 775euro. Mica male.

Totocalcio, nessun 13 lo scorso fine settimana

Un montepremi importante che sale in maniera vertiginosa visto che, nel weekend appena andato in archivio, nessuno è riuscito a fare il colpo grosso. I risultati, anche negli eventi opzionali, non sono stati quelli pronosticabili in alcuni casi. Quindi il livello di difficoltà era davvero importante.

Poco male, insomma, tra pochi giorni ci si può riprovare e sognare di vincere una cifra bella importante, come detto. Ma se nello scorso weekend nessuno è riuscito a piazzare il 13 delle meraviglie, c’è da dire un fortunato e bravo scommettitore, che ha deciso di giocare per l’11, ha portato a casa la bellezza di 55.411 euro.

L’ultima schedina inoltre, come detto prima, è stata assai particolare anche perché non sono stati centrati né un segno 9 e nemmeno un segno 7. Ai cinque ‘5’ invece sono andati 784 euro (decisamente non male), mentre i cinquanta giocatori che hanno indovinato tre eventi hanno vinto 26 euro ciascuno. Soldi che una parte potrebbero essere investiti nel prossimo fine settimane per centrare i montepremi grosso. Quello che come detto potrebbe realmente regalare un’estate da sogno.