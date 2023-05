Tennis, salta Parigi ma dà spettacolo in Thailandia: social in tilt

Tennis, niente da fare: non sarà al Roland Garros. Ma, per fortuna, potremo consolarci con le sue foto a prova di like.

C’era una volta Alexander Zverev, per gli amici Sascha, ex numero 2 del mondo e aspirante al trono del ranking Atp. È trascorso un anno dall’infortunio che gli è costato la top ten e che lo ha costretto a restare fermo ai box per diversi mesi, eppure il tedesco è ancora ben lontano dal tornare ad essere quello di una volta.

Sta giocando regolarmente, ma finora non ha ottenuto grandi risultati. Tant’è che, anche per via dei punti scartati che non gli è stato possibile difendere, è scivolato al 27esimo posto della classifica mondiale. Una debacle, se vogliamo, per un mostro sacro del tennis come lui. Fortuna, però, che ha ha tutto il tempo del mondo per recuperare e per rimettersi in sella. E, perché no, per navigare a vele spiegate verso quella vetta che ha più volte sfiorato in passato.

Tra qualche giorno farà ritorno sul luogo del misfatto: Parigi, la città in cui l’incubo ha avuto inizio. Stava disputando la semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal, lo scorso anno, quando una brutta caduta ha fatto sì che la sua cavalcata subisse una brusca battuta d’arresto. È stato a riposo, poi ha seguito la riabilitazione, è tornato ad allenarsi ed è sceso, infine, in campo, mettendo fine alla parentesi più brutta della sua carriera.

Tennis, la wag grande assente al Roland Garros

Zverev parteciperà al Roland Garros, e chissà che il luogo che gli ha tolto tanto non possa restituirgli, almeno in parte, ciò che ha perso. Peccato solo che insieme a lui non ci sarà la sua musa ispiratrice, la sua partner in crime.

Mentre il tennista sarà impegnato allo Slam parigino, la fidanzata Sophia Thomalla sarà infatti in Thailandia. Sta conducendo il programma Are you the one? per la tv tedesca e non le sarà possibile, di conseguenza, fare ritorno in Europa in tempo per sedersi nel box della sua dolce metà. Anche Sascha, come tutti i follower della sua ragazza, dovrà dunque accontentarsi delle foto sublimi che la presentatrice televisiva sta postando a cadenza regolare.

E bisogna ammettere che da quando è in Thailandia ci sta dando dentro, la bella Sophia. Tra gite in barca e bikini sfoggiati a prua, miniabiti per combattere l’afa a look da diretta, sta fornendo materiale a sufficienza per sognare a occhi aperti.