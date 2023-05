Gaia Sabbatini e Lorenzo Musetti coppia da urlo: appuntamento al cinema

Gaia Sabbatini e Lorenzo Musetti insieme per la prima volta: tutto quello che devi sapere su questo appuntamento.

Non v’è dubbio sul fatto che siano due punti di riferimento indissolubili nel panorama sportivo. Non solo perché ce l’hanno fatta, ma soprattutto perché sono due bravissimi ragazzi e sappiamo bene quanto bisogno ci sia, al giorno d’oggi, di esempi positivi dai quali trarre ispirazione.

E Gaia Sabbatini e Lorenzo Musetti, questo è poco ma sicuro, lo sono. Eccome se lo sono. Lei è la regina dell’atletica, mentre lui è la seconda punta di diamante del tennis azzurro. Sono giovani e hanno ancora tanta strada da fare, eppure hanno già collezionato una serie non indifferente di successi. E chissà quanti altri ancora, nel futuro prossimo, ne conquisteranno, ricchi di talento e di determinazione come sono. È proprio per questo motivo, d’altra parte, che tra qualche giorno riceveranno un nuovo ed ambitissimo riconoscimento.

Sia la mezzofondista di Teramo che l’atleta carrarino saranno presenti, sabato 27 maggio, al Premio Nazionale Pratola. Giunto alla sua 14esima edizione, si terrà a Corfinio, nella sala 2 del cinema Igioland. Nel corso dell’appuntamento, la bella Gaia e il magico Lorenzo saranno premiati dall’associazione abruzzese che cura da anni questo attesissimo evento. Dovrebbe essere abbastanza chiaro il motivo per cui Sabbatini e Musetti saranno premiati. Ma, nel caso aveste qualche dubbio in proposito, sappiate che il riconoscimento viene conferito ogni anno ai personaggi che sono “autentici punti di riferimento a livello nazionale e internazionale”. Come loro, appunto.

Premio in arrivo per Gaia Sabbatini e Lorenzo Musetti

Sarà una bella soddisfazione, insomma, calcare quel palcoscenico e accettare un così prestigioso premio. Ma come si stanno preparando i due atleti, in attesa che scocchi l’ora X?

Il tennista sta approfittando di questa settimana di pausa prima del Roland Garros per allenarsi e per trascorrere del tempo in compagnia della sua fidanzata Veronica Confalonieri. Gaia, dal canto suo, corre, corre a perdifiato in vista dei prossimi appuntamenti di cui sarà protagonista. E poi, di tanto in tanto, pensa bene di intrattenere i suoi numerosi follower con dei nuovi scatti da capogiro.

Come quello che ha postato qualche ora fa, ad esempio, nel quale sfoggia uno dei suoi proverbiali completini attillatissimi da allenamento e fa sfoggio, dunque, del suo perfetto corpo da amazzone. E chissà quanti cuori farà battere, il prossimo sabato, quando certamente si agghinderà a festa per essere premiata a Corfinio. Bella come il sole e come solo lei sa essere.