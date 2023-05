Udinese-Lazio , highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Udinese-Lazio, il video con gli highlights e le azioni salienti della partita serale di sabato 21 maggio 2023 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

L’Udinese ospita la Lazio nella gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Sarri schiera Ciro Immobile, con Zaccagni e Felipe Anderson, in attacco; Sottil recupera Beto. La Lazio deve fare risultato per blindare la qualificazione in Champions (mancano 5 punti per la matematica certezza, considerando il risultato di ieri sera del Milan), mentre i friulani vogliono un risultato positivo davanti al loro pubblico.

I bianconeri non hanno ottimi precedenti contro i biancocelesti: hanno vinto solo una delle ultime sedici gare di Serie A contro la Lazio. In particolare, ai friulani manca storicamente il goal contro questi avversari (in undici delle ultime sedici partite di Serie A, l’Udinese non è riuscita a segnare).

Anche gli uomini di Sarri non sembrano al massimo della forma, ma statisticamente partono avvantaggiati. Dopo tre sconfitte consecutive, la Lazio è rimasta imbattuta in tutte le nove sfide esterne più recenti contro l’Udinese.

Momenti clou della sfida

La Lazio soffre l’organizzazione difensiva dell’Udinese, e si sveglia solo verso il ’20, quando su cross tagliato di Zaccagni Immobile si inserisce e colpisce di testa: Silvestri para. Al ’39 Immobile scarica per Luis Alberto che però tira fuori. La Lazio spinge sul finale ma non si rende pericolosa.

Nella seconda parte del match, i biancocelesti subito pericolosi con Pedro che Immobile: l’attaccante viene fermato da un super Silvestri. Ci prova poco dopo Vecino, che sbaglia di poco. Al 59′, rigore per la Lazio: Luis Alberto serve Immobile, che dribbla e viene steso da Masina. Tira il campano, e non fallisce: 0-1. Un po’ dubbio il rigore per i biancocelesti. Dopo pochi minuti, su calcio d’angolo, Romagnoli di testa prende il palo. All’85, segna l’Udinese ma il guardialinee blocca per offside.

Tabellino e pagelle di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan (70′, Nestorovski), Walace, Lovric, Udogie (70′, Zeegelaar); Samardzic (86′, Thauvin); Beto (86′, Vivaldo). All.: Sottil.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75′, Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson (46′, Pedro), Immobile, Zaccagni (87′, Basic). All.: Sarri.

ARBITRO: Luca Pairetto (sez. Torino)

MARCATORI: 60′, Immobile (L)

NOTE: Ammoniti: 22′, Felipe Anderson (L); 39′, Udogie (U); 71′, Pereyra (U); Recupero: 2′, primo tempo; 5′, secondo tempo.

Ed ecco le pagelle… Migliori in campo Milinkovic e Immobile, che nella ripresa riescono a dare alla Lazio l’aggressività mancata per buona parte della prima frazione di gioco (7). Buona partita per Silvestri e Masina dell’Udinese: entrambi sono beffati da Immobile in occasione del rigore (6,5). Felipe Anderson appare spento (5,5). Male Lazzari, anche lui poco reattivo e utile (5,5). Nei bianconeri il peggiore è Lovric (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro Pairetto concede alla Lazio un rigore molto dubbio: il contatto è minimo e Immobile cerca furbescamente la gamba dell’avversario. Il VAR non interviene. Pochi minuti prima, dubbio su un altro contatto in area dell’Udinese.

Ecco gli highlights della gara: