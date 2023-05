Paola Egonu tra due fuochi: cuore a metà

Paola Egonu, molto presto per la campionessa arriverà il momento decisivo: il suo cuore è a metà, diviso tra due poli opposti.

Questo è un periodo ricco di emozioni per la pallavolista Paola Egonu. L’anno scorso ha detto addio all’Imoco di Conegliano ed è approdata al VakifBank, lasciando l’Italia per partire alla volta della Turchia. Negli scorsi mesi, tuttavia, è stato annunciato il suo ritorno nel Bel Paese, che si fa sempre più vicino. Per il momento, però, il cuore della pallavolista continua ad essere diviso tra due fuochi.

La notizia del ritorno in Italia di Paola Egonu ha scatenato le reazioni di tantissimi utenti. La pallavolista, negli ultimi mesi, è diventata giorno dopo giorno più popolare e allo stesso tempo discussa, in particolare in seguito ai suoi interventi sul tema del razzismo nel Paese e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice per una serata insieme ad Amadeus e Gianni Morandi.

Una volta conclusa la kermesse, hanno iniziato a diffondersi le prime voci sul suo addio al VakifBank. La 24enne è entrata nella squadra turca l’anno scorso, dopo aver militato per tre anni nell’Imoco di Conegliano portando a casa numerosi traguardi. Durante la sua esperienza nel nuovo team, non sono certamente mancate le vittorie: si è aggiudicata la Coppa di Turchia, guadagnandosi il titolo di miglior giocatrice del torneo.

Paola Egonu, il grande momento si fa vicino: la tensione è alle stelle

Ora, per la pallavolista, si avvicina il momento di lasciare la squadra che l’ha accolta in questo ultimo anno. Non sarà semplice, ma lei stessa aveva ammesso di sentire una certa nostalgia di casa. Il suo ingaggio da un milione di euro a stagione per giocare nel Vero Volley, club di Milano, ha recentemente trovato conferma e sappiamo anche che avrà modo di ricongiungersi con la sua collega e amica Miriam Sylla.

La sua avventura con il VakifBank non è ancora giunta al termina, ma l’atleta ha già fatto ritorno in Italia, dove l’aspetta una sfida decisiva: stiamo parlando delle finali femminili e maschili della Champions League, che si terranno al Pala Alpitour. Questa sarà la sua ultima partita con la squadra turca e l’ironia della sorte ha voluto che si giocasse proprio nel Bel Paese.

La tensione è alle stelle e Paola è al centro delle attenzioni. Nessuna squadra italiana è riuscita ad arrivare alle Superfinals e gli occhi del pubblico saranno tutti puntati sulla pallavolista di Cittadella. Possiamo solo immaginare quanto sia forte la sua emozione in questo momento.