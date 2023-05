Friburgo-Wolfsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Friburgo-Wolfsburg è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Nell’ultimo anticipo del venerdì sera della Bundesliga 2022-23 il Friburgo si gioca le ultime chance di conquistare una storica qualificazione alla Champions League. Per gli uomini di Christian Streich è stata pesante come un macigno la sconfitta per 4-2 patita sabato scorso nello scontro diretto con l’Union Berlino, una vera e propria gara da dentro o fuori.

Nella capitale tedesca Grifo e compagni si sono resi protagonisti di un primo tempo davvero disastroso: dopo neanche 40 minuti erano già sotto di tre gol e il tentativo di rimonta nella ripresa si è rivelato tardivo. Con i capitolini era una sorta di spareggio per il quarto posto: ora il Friburgo è costretto a vincere le ultime due partite – per nulla facili, visto che affronterà due squadre della parte sinistra della classifica come Wolfsburg e Eintracht Francoforte, entrambe ancora in corsa per l’Europa – e sperare che al tempo stesso l’Union non faccia altrettanto, non essendo più padrone del proprio destino. Se l’obiettivo Champions dovesse fallire, il club della città della Foresta Nera si potrà in ogni caso consolare con la qualificazione all’Europa League, la seconda consecutiva. Non affatto un cattivo risultato: Streich e i suoi infatti hanno saputo mantenere la barra dritta nonostante il doppio impegno – dall’Europa sono usciti agli ottavi con la Juventus – e restando fino all’ultimo in gioco per un piazzamento per la coppa più importante.

Nella gara d’andata non ci fu storia

Con il Wolfsburg però bisogna voltare pagina e dimenticare la doppia sconfitta contro Lipsia – che ha avuto la meglio anche in Coppa di Germania – e Union Berlino.

I biancoverdi di Niko Kovac si giocano tutti in due settimane. Sette giorni fa hanno raggiunto a quota 46 punti il Leverkusen, distratto forse dalla semifinale di Europa League con la Roma in Europa League. E adesso dipenderà solo da loro. Il Wolfsburg a 180 minuti dalla fine del torneo è sesto, ma deve continuare a vincere se vuole assicurarsi quanto meno un posto nella prossima Conference League (molto dipenderà da chi vincerà la Coppa di Germania). Fondamentale fare risultati all’Europa-Park-Stadion, per poi avere la meglio nell’ultimo turno con l’agonizzante Hertha, a un passo dalla retrocessione. I Lupi in trasferta hanno fatto peggio solo di Bayern Monaco e Friburgo (24 punti in 16 gare) e nel match d’andata, risalente allo scorso gennaio, presero a pallate i bianconeri, travolti 6-0.

Come vedere Friburgo-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La gara tra Friburgo e Wolfsburg, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Ci sono buone possibilità che il Wolfsburg, squadra che vive un buon momento di forma e che quest’anno ha fatto benissimo in trasferta, eviti quantomeno la sconfitta. Le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Friburgo-Wolfsburg

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Höfler; Doan, Höler, Grifo; Gregoritsch.

WOLFSBURG (3-5-2): Casteels; Bornauw, Guilavogui, Van de Ven; Baku, F. Nmecha, Arnold, Svanberg, Kaminski; Wimmer, Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2