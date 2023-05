Camila Giorgi, la palestra è il suo palcoscenico: look mozzafiato

Camila Giorgi, quando si tratta di stupire i tifosi l’affascinante tennista non si tira mai indietro. La palestra, ormai, è come un palcoscenico per lei.

Nonostante la sua avventura agli Internazionali d’Italia si sia conclusa negli scorsi giorni, la tennista non si ferma mai ed è ritornata subito ad allenarsi in vista dei prossimi tornei. E proprio dalla palestra è riuscita a lasciare i tifosi a bocca aperta: ormai per lei è come un palcoscenico in cui sfoggiare tutto il suo fascino.

Camila Giorgi è sicuramente una delle tenniste italiane più apprezzate e seguite degli ultimi tempi. I successi riscossi nel corso della sua carriera l’hanno portata in cima alla lista delle migliori atlete del Paese e, attualmente, si trova alla posizione numero 37 del ranking mondiale: un risultato niente male, se pensiamo ai numerosi alti e bassi che ha affrontato in questo periodo.

Alla fine del 2022, infatti, si trovava al 67esimo posto della classifica internazionale dopo essere precipitata drasticamente. Il nuovo anno, però, si è aperto con la vittoria del WTA di Mérida, che l’ha riportata nella top 50. Recentemente ha avuto inizio la stagione su terra rossa e la campionessa, in occasione del torneo di Madrid, è stata costretta a ritirarsi durante il match contro Mayar Sherif per via di un brutto infortunio al ginocchio.

Negli scorsi giorni sono cominciati gli Internazionali d’Italia e la tennista si è spinta fino al terzo turno, prima di essere sconfitta da Karolina Muchova. Camila ha dovuto lasciare la Capitale, senza tuttavia demordere. La 31enne è tornata subito ad allenarsi, per potersi preparare al meglio per le prossime competizioni.

Camila Giorgi, la foto durante gli allenamenti stende tutti

Sempre molto attiva sul web, non manca mai di tenere aggiornati i fan mostrandosi tra match e momenti di vita privata. Oltre ad essere considerata una delle più grandi giocatrici di tennis di sempre, l’atleta si è guadagnata una grandissima popolarità sui social diventando un’icona di fascino. Camila, infatti, non è solamente un’appassionata di tennis: il mondo della moda l’ha catturata già da diverso tempo.

La sua collaborazione con il marchio Giomila, dedicato alla realizzazione di capi di abbigliamento sportivi disegnati da sua madre, la stilista Claudia Fullone, lo dimostra. Su Instagram, l’atleta condivide spesso scatti in cui sfodera le creazioni del brand, mettendo in mostra il suo bel fisico scolpito.

Camila non rinuncia mai alla sua sensualità, nemmeno quando è impegnata in allenamenti e match. L’ultima foto apparsa tra le sue storie ne è la prova. La giocatrice ha passato un’intera giornata dedicata al workout e, nello scatto che vi proponiamo, è possibile vederla in tenuta sportiva con un set azzurro caratterizzato da un top a maniche lunghe abbinato ad un paio di pantaloncini attillati.

Il completo le calza a pennello e mette perfettamente in risalto la sua fantastica figura. Le vere protagoniste della foto sono le sue bellissime gambe longilinee. Ovviamente, i followers non si sono lasciati scappare le sue curve. Camila guarda dritto nell’obiettivo con uno sguardo che ha totalmente incantato gli utenti: anche questa volta la tennista ha fatto colpo su tutti.