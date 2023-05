Genoa-Bari, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Bari è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Fino a un paio di giornate fa si contendevano il secondo posto, adesso invece in campionato non hanno più niente per cui giocare. Il Genoa ha festeggiato l’immediato ritorno in massima serie lo scorso 6 maggio grazie al successo con l’Ascoli ed è già focalizzato sulla prossima stagione. Il Bari si augura di fargli presto compagnia ma per riuscire nell’impresa del doppio salto di categoria dovrà vincere i playoff, dove si presenta da grande favorita.

Il torneo dei pugliesi di Michele Mignani è di fatto terminato nell’ultimo turno: la vittoria ai danni della Reggina (1-0) gli ha permesso di blindare il terzo posto. Galletti che dunque entreranno in scena a partire dalle semifinali, evitando il turno preliminare. Va da sé che il tecnico biancorosso ha in testa solamente gli spareggi, motivo per cui farà ruotare diversi giocatori nella sfida di Marassi, nient’altro che un'”amichevole” stando così le cose. Quella del “Ferraris” sarà invece l’ennesima notte di festa per i rossoblù di Alberto Gilardino, tornati in A con due giornate d’anticipo. Sabato si è conclusa la lunga imbattibilità del Grifone, che non perdeva addirittura dallo scorso febbraio. Il Genoa ha avuto la peggio nel confronto tra neopromosse con il Frosinone, con cui si ritroverà il prossimo anno al piano di sopra: un pirotecnico 3-2 condito finanche da l’espulsione del genoano Bani.

Genoa-Bari: le ultime notizie sulle formazioni

Emergenza in difesa per Gilardino, che non avrà a disposizione lo squalificato Bani, oltre a Ilsanker e Matturro. Potrebbe passare a quattro, con Vogliacco e Dragusin centrali.

Nel Bari Mignani farà riposare l’attaccante titolare Cheddira ma non ci saranno neppure i diffidati Bellomo e Mazzotta. L’attacco sarà composto da Ceter ed Esposito.

Come vedere Genoa-Bari in diretta tv e in streaming

Genoa-Bari è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Ferraris” di Genova. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Genoa vuole a salutare il suo pubblico con una vittoria, dando l’appuntamento ai tifosi alla prossima stagione. Il Bari invece è già focalizzato sui playoff, motivo per cui assisteremo ad un ampio turnover da parte dell’allenatore Mignani. Un pareggio potrebbe far comodo ad entrambe ma è una serata in cui i gol certamente non mancheranno.

Le probabili formazioni di Genoa-Bari

GENOA (4-3-2-1): Semper; Hefti, Vogliacco, Dragusin, Sabelli; Sturaro, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Aramu; Coda.

BARI (4-4-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Benali, Benedetti, Morachioli; Esposito, Ceter.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2