Formazioni ufficiali Siviglia-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Siviglia-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per il ritorno delle semifinali di Europa League.

Il sigillo di Federico Gatti nel finale della gara dello Stadium ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola. Tuttavia se la Juventus vorrà ritagliarsi delle speranze importanti per strappare il pass per la finale di Europa League, dovrà inevitabilmente rendersi protagonista di un vero e proprio salto di qualità, sotto tutti i punti di vista.

La scelta di Allegri di affidarsi dal primo minuto al Kean à la vera sorpresa della vigilia, con Vlahovic e Milik che almeno dall’inizio si accomoderanno in panchina. Anche la scelta di affidarsi ad Iling-Junior sulla corsia mancina non può passare inosservata ma è il giusto premio fornito alla crescita di un ragazzo che ha saputo ritagliarsi i suoi spazi con grande efficacia. Alle spalle di Kean spazio al solito Di Maria: centrocampo confermassimo costituito da Fagioli, Locatelli e Rabiot. Il Siviglia, invece, recupera Ocampos con Mendilibar che schiera l’ex Monaco nel trio dei trequartisti completato da Oliver Torres e Bryan Gil alle spalle dell’unica punta En-Nesyri.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria; Kean.

Siviglia-Juventus, il pronostico marcatori

L’inferno del Sanchez Pizjuan è da cuori forti. Soprattutto all’inizio i bianconeri, che schierano una formazione infarcita da giovani, potrebbe pagare lo scotto in termini di esperienza. Ecco perché la Juve in questo tipo di gare non può non affidarsi al suo calciatore più rappresentativo: Angel Di Maria. “El Fideo” è il faro offensivo di una squadra che non può prescindere dalle sue giocate deluxe. Essendo anche rigorista designato della Juve in assenza di Vlahovic, il fuoriclasse argentino potrebbe ritagliarsi lo spazio sufficiente per mettere il suo timbro nella lista marcatori. Sul fronte opposto, invece, il candidato più autorevole è En-Nesyri che ha già fatto male alla Juve all’andata: la retroguardia di Allegri, del resto, si è mostrata tutto tranne che impenetrabile.

Probabili ammoniti e tiratori di Siviglia-Juventus

Cuore, grinta, garra, testa: saranno queste le armi sulle quali Siviglia e Juventus dovranno fare affidamento per riuscire ad avere la meglio dell’avversario, con la consapevolezza che il discorso potrebbe anche estendersi fin oltre i supplementari. Il divario fisico tra le due squadre è apparso piuttosto evidente: le azioni da calcio da fermo potrebbero fornire occasioni importanti agli uomini di Allegri. Danilo e Bremer, ad esempio, potrebbero scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. L’effervescenza dei trequartisti di Medilibar già all’andata ha fatto la differenza: Gil ed Ocampos non dovrebbero faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria.

I padroni di casa proveranno ad impostare la gara votandola al palleggio e al pressing organizzato: la gamba di Rabiot dovrebbe riuscire a garantire con continuità superiorità numerica, così come Iling. Il francese potrebbe anche rendersi minaccioso dalle parti avversarie scoccando una conclusione nello specchio di porta. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, occhio a Locatelli, che spesso fa fatica a leggere le linee di passaggio di mediani qualitativamente validi. Rischiano il cartellino anche Iling, che soprattutto all’inizio potrebbe pagare qualcosina, Jesus Navas ed Acuna.