Calcio, nessuno twerka come lei: la wag fa impazzire il web

Calcio, il web è impazzito davanti ai video postati da una delle wag più amate e seguite di sempre: come twerka lei, nessuno.

Il suo profilo Instagram vanta quasi 50 milioni di followers, che la seguono giorno dopo giorno nella sua quotidianità. Famosa per essere una delle wag più popolari di sempre, con i suoi ultimi video ha fatto impazzire il web intero. A quanto pare, ha deciso di dedicarsi ad una nuova attività, ossia la danza e in particolare il twerk: nonostante abbia iniziato a cimentarsi nella specialità da poco tempo, ha già conquistato tutti.

Modella e influencer, la 29enne è diventata famosa in tutto il mondo dopo aver reso ufficiale la sua relazione con una delle figure più celebri della storia del calcio: stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. L’attaccante ha conosciuto la donna destinata a diventare la sua compagna per puro caso, mentre era impegnato a fare shopping nello store di Gucci in cui lavorava quest’ultima.

Tra i due è scoppiata subito la scintilla e, da allora, non si sono più lasciati. Era il 2016 quando la vita di Georgina Rodriguez è cambiata per sempre. La relazione con Ronaldo l’ha portata velocemente alla notorietà e lei stessa ha saputo come sfruttare l’esposizione sui social, affermandosi in poco tempo come modella e influencer.

Se il calciatore è noto per essere la persona più seguita al mondo su Instagram, Rodriguez non è stata certamente da meno. La 29enne, per diverso tempo, è stata la spagnola con più seguito sulla piattaforma, guadagnandosi il primato di wag più seguita e registrando incassi invidiabili con i suoi post.

Calcio, le lezioni di twerk di Georgina Rodriguez diventano virali

Recentemente la coppia ha attirato molto l’attenzione del pubblico per via delle voci sulla presunta crisi che starebbe affrontando. Tutto sarebbe iniziato a causa di alcune uscite infelici di Rodriguez, che sembrerebbe aver fatto perdere la pazienza al compagno. Ronaldo non sopporterebbe il suo atteggiamento sempre più egocentrico: un modo di fare che è stato messo in evidenza nella nuova stagione di “Soy Georgina”.

Tra una voce e l’altra, tuttavia, l’influencer non smette mai di far sognare i suoi fan con i splendidi contenuti che condivide su Instagram. La sua bellezza non è mai passata inosservata e lei stessa non esita a mostrarsi in scatti da incanto. In questi giorni si è superata postando una serie di video diventati presto virali.

Rodriguez, da qualche tempo a questa parte, ha deciso di mantenersi in forma iniziando a seguire corsi di danza, in particolare di twerk. Ovviamente non ha potuto fare a meno di condividere le sue nuove mosse con i followers: i video in cui balla davanti alla camera hanno fatto impazzire tutti e in poco tempo hanno ottenuto milioni di visualizzazioni.