Inter-Sassuolo 4-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Inter-Sassuolo, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di sabato 13 maggio di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti.

L’Inter, reduce dalla vittoria per due reti a zero nell’euroderby, torna a pensare all’obiettivo principale della stagione: il quarto posto in campionato. Sul suo cammino c’è il Sassuolo, avversario storicamente ostico per l’Inter. Simone Inzaghi è costretto al turnover, mentre Dionisi schiera il migliore undici a disposizione.

In diciannove sfide tra Inter e Sassuolo, i nerazzurri hanno vinto nove volte. Otto sono le vittore neroverdi. Due i pareggi. Mimmo Berardi è una vera e propria bestia nera per l’Inter: finora ha segnato sette reti contro i nerazzurri. All’andata, l’8 ottobre 2022, Sassuolo-Inter è terminata con una vittoria per 2-1 per i nerazzurri.

Inzaghi può approfittare del pareggio della Lazio contro il Lecce e della sconfitta del Milan contro La Spezia per consolidare il piazzamento fra le prime quattro in campionato.

Momenti clou della sfida

I nerazzurri soffrono l’avvio forte dei neroverdi. Al 4′ il Sassuolo chiede un rigore per un contatto fra Frattesi e Handanovic, ma Marcenaro dice che non c’è nulla. Poco dopo il 10′, goal annullato al Sassuolo per fuorigioco. Tre minuti più tardi viene annullata anche una rete di Correa, sempre per fuorigioco. Al 19′ Henrique, lasciato solo a centro area, manda fuori di testa. L’Inter si sveglia solo a finale di primo tempo. Prima Correa manda fuori di testa, poi al 41′ Lukaku spacca la rete con un tiro potentissimo dal limite: 1-0. Finale caldissimo con il belga che va vicino al raddoppio e poi Handanovic che si supera sul sinistro di Berardi.

Nel secondo tempo entra subito Lautaro al posto di Correa e l’Inter cambia volto. Sfiora il goal prima con il Toro e poi con Dimarco, quindi al 55′ arriva il 2-0: tiro-cross di Bellanova deviato da Tressoldi con la palla che finisce alle spalle di Consigli. Al 57′, il Toro calcia di sinistro, e la palla leggermente deviata da Tressoldi batte di nuovo Consigli. Poi al 63′ il Sassuolo accorcia le distanze con Matheus Henrique di testa su assist di Berardi: dormita della difesa interista. Al 75′, doppia occasione per i neroverdi prima con Frattesi e poi con Pinamonti, ma la sfera non entra. Due minuti dopo gran colpo di testa di Frattesi e gli ospiti riaprono il match: 3-2. L’Inter trema, ma nel finale Big Rom chiude i giochi su passaggio perfetto di Brozovic: 4-2.

Tabellino e pagelle di Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij (72′, de Vrij), Acerbi; Dimarco (60′, Gosens); Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan (60′, Asllani), Bellanova (78′, Darmian); Lukaku, Correa (46′, Lautaro). All.: Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (64′, Ferrari), Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel (60′, Bajrami), Laurienté (60′, Pinamonti). All.: Dionisi

ARBITRO: Marcerano di Genova

MARCATORI: 41′, Lukaku (I); 55′ Tressoldi (aut.) (I); 57′, Lautaro (I); 63′, Henrique (S); 77′, Frattesi (S); 89′, Lukaku (I)

NOTE: Ammoniti: 29′, Defrel (S); 66′, Henrique (S); 70′, de Vrij (I); 84′, Brozovic (I). Espulsioni:; Recupero: 2′, primo tempo; 4′, secondo tempo.

Il migliore in campo è Romelu Lukaku (oggi compie trent’anni): con il suo goal indirizza la partita e risveglia l’Inter dal torpore, poi mette il sigillo quando la squadra soffre di più: una partita da vero leader (8). Nel Sassuolo gioca benissimo Frattesi, che crea pericoli in attacco e domina a centrocampo, e poi mette dentro un gran goal (7,5). Il peggiore in campo per i nerazzurri è Gagliardini, sempre in ritardo e poco incisivo: non copre e sbaglia molti passaggi (5). Ottimo primo tempo di Handanovic, com due parate magistrali, ma la ripresa è disastrosa (5,5). Bellanova parte timido ma cresce minuto dopo minuto: dribbla, crossa e chiude bene (7). Tressoldi non gioca male ma è sfortunatissimo e beffa due volte il proprio portiere (6).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro Marcerano subito protagonista: sul contatto Frattesi-Handanovic in area afferma con sicurezza che non c’è fallo: grandi proteste per il Sassuolo. Il portiere colpisce con la spalla Frattesi sul piede destro ma al momento del contatto il pallone era già oltre la linea. Finale nervoso con molti falli.

Ecco gli highlights della gara: