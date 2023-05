Fiorentina-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Udinese è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La partita con l’Udinese capita in mezzo alla semifinale di Conference League con il Basilea per una Fiorentina che giovedì prossimo sarà chiamata ad una non semplice rimonta in terra elvetica. Nella gara d’andata la Viola era riuscita a trovare il gol del vantaggio con l’ex Cabral, ma dopo un primo tempo in assoluto controllo nel secondo è calata improvvisamente d’intensità e si è fatta infilare in contropiede dagli uomini di Heiko Vogel.

In Svizzera si ripartirà dunque dal 2-1 per il Basilea: solo un risultato a disposizione per la squadra di Vincenzo Italiano, che con ogni probabilità riserverà ogni energia fisica e mentale al match del St. Jakob-Park. La sfida con i friulani è destinata a passare in secondo piano: in campionato la Fiorentina, così come i bianconeri, hanno ormai poco da dire non potendo più raggiungere l’Europa attraverso un piazzamento. L’unica possibilità che i gigliati hanno di giocare le coppe europee anche il prossimo anno è aggiudicarsi una delle due coppe in cui sono ancora protagonisti. Una è la Conference League, l’altra è la Coppa Italia. Il 24 maggio Biraghi e compagni si contenderanno il trofeo nazionale con l’Inter nella finalissima dell’Olimpico. Fiorentina che ad ogni modo non è più la squadra brillante di un mese fa, quando riuscì a collezionare ben nove vittorie consecutive. Lo dimostrano gli ultimi risultati, con la Viola che in sette partite è stata capace di battere solamente la Sampdoria.

L’Udinese non vince in trasferta da marzo

I viola sono nello stesso “gruppo” dell’Udinese. Entrambe a 46 punti, quota che condividono con Monza, Bologna e Torino, altre squadre che partecipano alla volata per l’ottavo posto.

Se la Fiorentina nell’ultimo turno ha fatto da spettatrice alla festa scudetto del Napoli (1-0) in una partita decisa da un calcio di rigore di Osimhen, la formazione di Andrea Sottil è tornata al successo dopo due giornate liquidando 2-0 la pratica Sampdoria e condannando i blucerchiati alla retrocessione aritmetica. Prosegue l’imbattibilità interna dei friulani, che davanti al proprio pubblico, alla Dacia Arena, non perdono da gennaio. In trasferta invece l’Udinese manca l’appuntamento coi tre punti da marzo, quando ebbe la meglio di misura (0-1) in casa dell’Empoli. Sottil si augura che respirare l’aria della Toscana faccia di nuovo bene ai suoi uomini: contro la Fiorentina hanno vinto tre degli ultimi quattro confronti dopo che non avevano ottenuto nemmeno un successo nei precedenti nove.

Fiorentina-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano prevede un ampio turnover, al fine di preservare i suoi giocatori migliori in vista del match con il Basilea. Davanti potrebbe dare spazio ai vari Jovic, Kouamé e Saponara, mentre a centrocampo quasi certamente toccherà a Barak. In difesa riposo anche per Dodo e Biraghi, dubbi invece sull’impiego di Milenkovic. Unici indisponibili Sottil e Sirigu.

Nell’Udinese, oltre al lungodegente Deulofeu, mancheranno all’appello Ebosse, Ehizibue e Success. Per quanto riguarda l’attacco, Sottil potrebbe recuperare Beto: se il portoghese non dovesse farcela è pronto Nestorovski. In mezzo Samardzic è favorito su Arslan.

Come vedere Fiorentina-Udinese in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Udinese in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina in questo momento ha in testa solo la gara di ritorno con il Basilea e contro l’Udinese terrà verosimilmente in panchina quasi tutti i titolari. Non è da escludere, dunque, un risultato positivo dei friulani, che dovrebbero uscire dal “Franchi” almeno con un punto in tasca: tenendo conto che la Viola ha tenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime nove uscite, è assai probabile che entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Duncan, Castrovilli, Barak; Kouamé, Jovic, Saponara.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2