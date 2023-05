Roma-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Inter è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella giornata di campionato in cui sei delle prime sette squadre dell’attuale classifica della Serie A si scontrano fra loro all’interno di una corsa Champions che sta diventando turno dopo turno sempre più elettrizzante e palpitante, spicca la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter, divise da soli due punti e con la squadra di Simone Inzaghi davanti.

Mors tua vita mea, direbbero i latini. I nerazzurri, infatti, dovranno fare in conti con un indimenticato ex come José Mourinho se l’obiettivo è quello di non mancare la qualificazione alla competizione internazionale più importante. Sullo sfondo, per entrambe, ci sono due semifinali europee che potrebbero dare un altro sapore ad una stagione finora agrodolce e piena di alti e bassi. L’Inter nella prossima settimana ha un appuntamento con la storia. E cioè con l’Euroderby di Milano con il Milan che ritorna in Champions League dopo vent’anni esatti nel penultimo atto della manifestazione: la città meneghina non sta più nella pelle. C’è all’orizzonte una distrazione “pericolosa” anche per la Roma, che giovedì sarà invece impegnata nella gara d’andata della semifinale di Europa League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Per i due tecnici, insomma, non è affatto semplice preparare ed affrontare due match cruciali a distanza di qualche giorno.

Inzaghi ha ritrovato l’Inter

Chi in questo momento se la passa meglio sono sicuramente i nerazzurri, che sembrano aver ritrovato la giusta forma proprio nella fase clou della stagione. Nel turno infrasettimanale gli uomini di Inzaghi hanno strapazzato con un risultato tennistico (0-6) il Verona al “Bentegodi”, centrando il quarto successo consecutivo tra coppe e campionato.

Tre vittorie di fila (Empoli, Lazio, Verona) alle quali va aggiunta quella con la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, valsa un pass per la finale dell’Olimpico con la Fiorentina. Nove punti che hanno rilanciato un’Inter che soltanto poche settimane fa era scivolata al sesto posto dopo una lunga serie di risultati negativi. Ora invece Lautaro Martinez e compagni sono di nuovo quarti. E soprattutto sono tornati ad essere padroni del proprio destino, grazie ai due punti di vantaggio sul trittico formato da Roma, Milan e Atalanta. Al contrario, la Roma ha rallentato la propria corsa facendo registrare un altro pareggio (e sempre per 1-1) nella trasferta di Monza dopo quello con il Milan della scorsa settimana. Un punto che in ogni caso Mourinho non butta via, considerando la lunga sfilza di assenti con cui devono fare i conti i capitolini, che in Brianza hanno perso pure El Shaarawy. La flessione dei giallorossi è abbastanza evidente: in tre giornata sono arrivati solo due punti.

Roma-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Mourinho incrocia le dita e spera di recuperare quantomeno Dybala e Belotti ma i due restano in dubbio. L’infermeria, come detto, è affollatissima. Ai vari Llorente, Karsdorp, Kumbulla e Smalling si è aggiunto anche El Shaarawy, che a Monza si è fermato per un problema al flessore. L’allenatore portoghese ha dunque gli uomini contati: a centrocampo spazio all’inedita coppia Bove-Matic, mentre dietro verrà adattato Cristante.

Inzaghi, senza Skriniar, D’Ambrosio e Gosens, penserà anche alla semifinale d’andata con il Milan e in attacco potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez e Dzeko, facendo partire dal 1′ Lukaku e Correa. A centrocampo Mkhitaryan sarà verosimilmente preferito a Brozovic.

Come vedere Roma-Inter in diretta tv e in streaming

Roma-Inter in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano.

Il pronostico

L’Inter è imbattuta in dieci delle ultime undici sfide con la Roma, ma l’affermazione più recente dei capitolini è proprio quella dell’andata, ad ottobre, quando Dybala e Smalling rimontarono la rete di Dimarco a San Siro. La squadra di Mourinho anche stavolta non parte certamente favorita, vista la mole di assenze con cui ha che fare ma non bisogna dimenticare che all’Olimpico nel 2023 ha perso una sola gara di campionato ma soprattutto ha sempre trovato la via del gol. Spenderemmo un gettone sulla vittoria dell’Inter, in forma smagliante, ma è probabile che entrambe segneranno almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan Dimarco; Correa, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2