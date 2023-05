Lazio-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Sassuolo è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Fino a due giornate fa la Lazio, forte del secondo posto in classifica, sembrava avere ormai la qualificazione alla Champions League in tasca, potendo contare su un importante divario sulla quinta. Eppure sono bastate due sconfitte di fila (Torino e Inter) per rimettere tutto di nuovo in discussione. Non è avvenuto il temuto sorpasso della Juventus, ma la Roma e le due milanesi si sono rifatte sotto ed ora i punti di distacco sono solamente quattro.

Maurizio Sarri ha parlato di poca lucidità ma non ha avuto tempo di indagare e cercare di capire quali sono state le cause del crollo nell’ultimo quarto d’ora della sfida di San Siro con i nerazzurri, in cui la sua squadra, avanti nel primo tempo grazie ad una rete di Felipe Anderson, si è fatta raggiungere e rimontare nel giro di pochi minuti (doppietta di Lautaro Martinez e Gosens). Del resto, non è la prima volta che i biancocelesti perdono punti preziosi da situazioni di vantaggio. Sta scricchiolando anche la difesa, che contro Torino e Inter ha subito quattro gol complessivi, tanti quanti nelle precedenti dieci. Da domenica, infatti, la retroguardia della Lazio non è più la meno perforata del torneo. I capitolini intanto non perdevano due partite consecutive dallo scorso gennaio e contro il Sassuolo proveranno ad evitare la terza, che eguaglierebbe la striscia negativa del luglio 2020.

Berardi “vede rosso” quando c’è la Lazio

Gli emiliani si presentano all’Olimpico senza più obiettivi realistici. Sono undicesimi, nel gruppone con Udinese, Monza, Torino, Bologna e Fiorentina.

Sei squadre racchiuse in tre punti ed in lotta per un ottavo posto che non garantisce un pass per l’Europa ma che consente di evitare i primi turni della Coppa Italia e, ovviamente, di chiudere nella parte sinistra della classifica. Neroverdi che tuttavia sono subito tornati a vincere dopo la sconfitta, anche abbastanza pesante, rimediata a Salerno. E lo devono principalmente al loro capitano Berardi, che in poco meno di un quarto d’ora ha rimontato l’Empoli (2-1) al Mapei Stadium. La Lazio è una delle vittime preferite dell’attaccante calabrese, che contro i biancocelesti ha realizzato nove gol in 14 partite.

Lazio-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Due defezioni non da poco per Sarri, che deve rinunciare ad un pilastro difensivo come Romagnoli, squalificato, e a Cataldi, non al meglio. La coppia di centrali sarò composta da Casale e Patric, mentre in regia dovrebbe esserci Vecino, in ballottaggio serrato con Marcos Antonio. Nel tridente offensivo spazio a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Nel Sassuolo invece mancheranno all’appello Pinamonti, Lopez e Muldur. L’ex attaccante di Inter ed Empoli è squalificato e verrà sostituito da Defrel. Berardi partirà dal 1′, mentre Bajrami contende una maglia da titolare a Laurienté. In regia occasione per Obiang.

Come vedere Lazio-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Lazio-Sassuolo è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Sassuolo non ha un record felice contro la Lazio – 11 sconfitte in 14 confronti – ma è vero anche che ha sempre segnato almeno un gol nelle gare giocate all’Olimpico. Numeri che fanno pensare ad una partita prolifica, considerando pure che nelle ultime due partite la difesa biancoceleste non è stata impeccabile. Si profila dunque un match aperto ed equilibrato, con gli emiliani che, come hanno fatto già con altre big, daranno filo da torcere alla Lazio in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Berardi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1