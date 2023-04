Torino-Atalanta 1-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Torino-Atalanta, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di Serie A di sabato 29 aprile, con gli episodi da moviola e le polemiche.

Il Torino di Juric affronta l’Atalanta del suo maestro Gasperini con tre indisponibili: Aina, Vieira e Zima. Dopo aver battuto la Lazio fuori casa, la squadra granata vuole continuare a far bene per raggiungere il Monza al nono posto in classifica. I nerazzurri tornano in campo dopo la vittoria contro la Roma senza recuperare Lookman. Per l’Atalanta è fondamentale vincere per poter continuare a sperare in un piazzamento in Champions.

Hojlund vince il ballottaggio con Zapata e viene schierato come unica punta da Gasperini. In panchina Demiral, dopo le polemiche della settimana su un supposto scontro con l’allenatore. Nel Torino, invece, la sorpresa è Lazaro sulla fascia destra preferito a Singo.

Dopo aver vinto due partite di fila contro l’Atalanta nel 2019, il Torino ha perso quattro delle ultime sei gare contro la Dea in Serie A, e nelle altre due occasioni ha pareggiato. In generale, i granata hanno perso più volte rispetto ai bergamaschi in questa particolare sfida (diciannove le partite in totale).

Momenti clou della sfida

Il Torino cerca di pressare alto e mantiene il possesso palla, ma Zappacosta sfonda più volte sulla fascia, lo stesso laterale nerazzurro è bravo anche a fermare Karamoh nel primo affondo dei granata. Al 34′, la Dea passa in vantaggio: solito copione, Zappacosta punta l’uomo sulla fascia, arriva in fondo e poi converge dentro, tira sul primo palo dove Savic si fa sorprendere: 0-1.

Nel secondo tempo entra Zapata nell’Atalanta e si rende subito pericoloso con un tiro al limite dell’area: la palla colpisce l’esterno della rete. Al 75′ pareggia il Toro: Sanabria la butta dentro sulla respinta di Sportiello dopo un tiro da fuori area di Miranchuk leggermente deviato. Due minuti prima del 90′, Zappacosta serve a Zapata il pallone dell’1-2. Bellissimo il goal dell’attaccante.

Tabellino e pagelle di Torino-Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty (62′, Ricci), Ilic, Rodriguez (62′, Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (46′, Vlašić); Sanabria (90′, Pellegri). Allenatore: Juric.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (66′, Palomino); Zappacosta, De Roon, Ederson (80′, Muriel), Maehle; Pasalic (53′, Boga), Koopmeiners; Hojlund (52′, Zapata). Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi

MARCATORI: 34′, Zappacosta (A); 75′, Sanabria (T); 88′, Zapata (A)

NOTE: Ammoniti: 31′, Rodríguez (T); 82′, Palomino (A); Recupero: 0′, primo tempo; 5′, secondo tempo

Il migliore in campo è Zappacosta, tornato alla sua solita brillantezza sulla fascia, con un paio di contropiedi fulminanti, alcuni affondi travolgenti, interventi di grande energia in difesa e poi il goal (che sembra fortunoso ma è comunque molto bello) e l’assist sull’1-2 (7,5). Bravo anche Zapata che entra con molta determinazione (7). Peggiore in campo il portiere del Toro Milinkovic-Savic che prende un goal evitabile (4,5). Buonissima prestazione di Sanabria (7). Schuurs si lascia fregare da Zapata sul secondo goal e commette un altro paio di errori non da lui (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

Non ci sono stati episodi da discutere a livello arbitrale.

Ecco gli highlights della gara: