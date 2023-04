Norrie-Musetti, Atp Barcellona: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Norrie-Musetti è un match valido per il terzo turno del torneo Atp 500 di Barcellona: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Lorenzo Musetti sogna un altro derby con Jannik Sinner ma per per prendersi la rivincita sul suo connazionale a distanza di una settimana dalla sfida di Montecarlo dovrà prima battere il numero 13 al mondo Cameron Norrie. Contro il britannico servirà un’altra prova di maturità, sulla falsariga di quella contro Novak Djokovic nel Principato.

Sì, perché nonostante i bookmaker vedano grande equilibrio, il britannico è quel tipo di giocatore che, con il suo insidioso mancino, sa come fare male anche su una superficie come la terra rossa, sebbene non si quella a lui più congeniale. L’ha dimostrato a febbraio quando a sorpresa scelse di mettersi alla prova nello swing sudamericano sul mattone tritato, arrivando in finale a Buenos Aires e a Rio de Janeiro. In Brasile si prese la rivincita addirittura su Carlos Alcaraz, che una settimana prima aveva avuto la meglio in Argentina. Non è un caso, inoltre, che due dei suoi cinque titoli (tra cui un Masters 1000) li abbia vinti sulla terra. Norrie, dopo i quarti raggiunti a Indian Wells, ha collezionato due eliminazioni al primo turno tra Miami e Montecarlo. Ieri invece è tornato a vincere, battendo in due set il russo Kotov, travolto con un netto 6-1 6-2 senza mai perdere il servizio.

Un altro esame di maturità

Un esordio comodo anche per Musetti, che ha impiegato un’ora e 13 minuti per chiudere la pratica Kubler, strappando un pass per il suo terzo quarto di finale stagionale.

Il carrarino si è dunque immediatamente risollevato dopo la sconfitta nel derby con Sinner a Montecarlo. Ed ha dimostrato che sulla terra rossa bisognerà fare i conti anche con lui. Sembrano lontanissimi, oggi, i momenti bui dei mesi scorsi, con il ventenne originario di Carrara che faticava a ritrovarsi: il mattone tritato, che com’è noto esalta le sue caratteristiche, è venuto in suo soccorso. Questo sarà il suo primo testa a testa con Norrie: non ci sono precedenti con il tennista nato a Johannesburg.

Dove vedere Norrie-Musetti in diretta tv e streaming

Il match valido per il terzo turno del torneo Atp 500 di Barcellona tra Cameron Norrie e Lorenzo Musetti sarà trasmesso giovedì 20 aprile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile vedere la sfida tra Norrie e Musetti in diretta streaming anche su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro non inizierà prima delle 13:40.

Norrie-Musetti: il pronostico

A primo impatto verrebbe da dire Musetti, più a suo agio rispetto a Norrie sulla terra rossa. Eppure questa è una partita che potrebbe rivelarsi più combattuta ed incerta del previsto. L’italiano soffre terribilmente i mancini – una sola vittoria in sei partite – e non sarà semplice avere a che fare con il potente dritto in topspin del britannico. Con ogni probabilità servirà il terzo set per decidere la sfida.