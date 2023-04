Tennis, l’uragano Krystyna si abbatte su Trieste: bella come poche

Tennis, l’uragano Krystyna non ha risparmiato la città di Trieste. Impossibile resistere alla sua bellezza.

Quando non è impegnata sul campo, l’affascinante giocatrice si divide tra viaggi, gite e momenti insieme al suo bellissimo husky. Sui social condivide la sua quotidianità con i tifosi, che ha conquistato grazie alla sua incredibile bellezza. La tennista ucraina è dotata di un fascino al quale è impossibile resistere e le sue foto, sul web, finiscono sempre col scatenare l’entusiasmo dei followers.

La 24enne Krystyna Pochtovyk non sarà una delle tenniste della top 100 del ranking mondiale. Eppure, sui social si fa notare per le sue foto mozzafiato. La giovane giocatrice originaria dell’Ucraina si è appassionata presto al mondo dello sport e, da allora, non ha mai abbandonato la racchetta. Da diverso tempo vive in Italia, per la precisione a Milano, dove continua ad allenarsi con dedizione.

L’atleta sembrerebbe essersi innamorata del Bel Paese, come dimostrato le foto che condivide su Instagram, e oltre alla città della moda non perde mai occasione per una gita nelle più belle località nostrane. Solamente negli scorsi giorni si è concessa un soggiorno in Trieste. La tennista è molto attiva sui social e i fan hanno avuto modo di seguirla nel suo viaggio tra storie e post.

Tennis, Krystyna Pochtovyk alla conquista dei social

Il suo profilo Instagram, per il momento, non ha ancora raggiunto i grandi numeri delle campionese più famose. Tuttavia, pensiamo che nei prossimi anni il numero di followers sarà sicuramente destinato a crescere. Dando un’occhiata alle sue foto, non è difficile capire il motivo: Krystyna è molto affascinante ed ha un fisico da urlo che non teme di mettere in mostra.

La giocatrice dai lunghi capelli bruni ha dei bellissimi lineamenti e uno sguardo che potrebbe incantare chiunque. Sembrerebbe trovarsi proprio a suo agio davanti all’obiettivo e le sue pose da modella stanno iniziando ad attirare l’attenzione del web. Tornando al suo soggiorno a Trieste, l’ultima foto condivisa dalla 24enne è stata scattata proprio mentre si trovava nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

Krystyna ha optato per il look casual, facendo in ogni caso colpo su tutti. La sua bellezza ha mandato i tifosi in delirio. Nel post è possibile vederla più raggiante che mai mentre sorride all’obiettivo, con i capelli castani leggermente mossi dal vento. L’atleta ha ancora molta strada da fare davanti a se, ma ha tutte le carte in regola per entrare nella lista delle campionesse di tennis più affascinanti di sempre.