Torino-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Roma è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Contro la Sampdoria, domenica scorsa, la Roma ha ritrovato una vittoria che mancava da circa un mese. Nelle ultime settimane i giallorossi si erano fatti distrarre dall’Europa League, dal doppio confronto con la Real Sociedad, ed avevano finito per “trascurare” il campionato. Dopo il successo con la Juventus, infatti, la squadra di José Mourinho era incappata nella rocambolesca sconfitta con il Sassuolo ed in quella nel derby con la Lazio.

Serviva una reazione importante e decisa nel primo match post-sosta ed è arrivata contro i blucerchiati penultimi in classifica, surclassati 3-0 all’Olimpico nonostante le numerose assenze in difesa per squalifica. Tutti e tre i gol la Roma li ha realizzati nel secondo tempo: sul tabellino dei marcatori c’è finito di nuovo Wijnaldum, tornato in grande spolvero dopo il lungo stop per infortunio, ma soprattutto Dybala, che non ha sbagliato il rigore del momentaneo 2-0, quello che ha di fatto chiuso la partita. Mourinho e i suoi ora devono recuperare terreno in una lotta per un piazzamento Champions mai così incerta: oggi sono quinti, con gli stessi punti dell’Inter quarta, davanti per la differenza reti. Anche il Milan è lì a due passi, mentre dietro c’è la minaccia Atalanta. Prima di concentrarsi sull’avvincente quarto di finale con il Feyenoord – in sostanza la rivincita della finale di Conference League dello scorso anno – la Roma sarà impegnata nell’insidiosa trasferta di Torino contro i granata di Ivan Juric, che sognano ancora l’Europa.

Granata e giallorossi: il pari è una rarità

Il Torino è decimo in classifica ma dopo il pareggio con il Sassuolo (1-1) è stato scavalcato da Bologna e Fiorentina e rischia di perdere una volta per tutte il treno europeo.

Sono contrastanti gli ultimi risultati dei granata: alle due vittorie di fila contro Bologna e Lecce hanno fatto seguito la pesante sconfitta interna contro il Napoli (0-4) e il pari di Reggio Emilia. Pur essendo rimasto senza grossi obiettivi da perseguire – l’Europa, come detto, è un traguardo complicato da raggiungere – l’allenatore di Spalato vuole che la sua squadra provi ad alzare la cosiddetta asticella, a fare in modo che non sia la classica stagione anonima. Ed in effetti il Toro sembra aver fatto dei significativi passi avanti in quest’annata, soprattutto se facciamo il confronto con quella precedente. Spulciando le statistiche si scopre come Torino e Roma abbiano pareggiato solo in un’occasione negli ultimi quattordici precedenti e l’unica volta che si sono divisi la posta in palio è proprio quella dello scorso novembre, quando all’Olimpico finì 1-1.

Torino-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Juric nel terzetto difensivo dovrebbe riproporre Gravillon, che farà compagnia a Schuurs e Buongiorno. Sulle fasce si va verso la conferma di Singo e Rodriguez, anche se resta viva la concorrenza di Lazaro e Vojvoda. Torna in panchina Radonjic: sulla trequarti si rivede l’ex atalantino Miranchuk, di nuovo a disposizione. Niente da fare invece per Karamoh. Tra gli indisponibili anche Ilic, arrivato a gennaio dal Verona.

Nella Roma si ricompone il trio difensivo Mancini-Smalling-Ibanez dopo la retroguardia inedita proposta contro la Samp. A centrocampo riecco Cristante, che andrà a dar manforte a Wijnaldum. Davanti il grande ex di turno Belotti dovrebbe far rifiatare Abraham: l’inglese potrebbe essere risparmiato in vista del match di Europa League.

Come vedere Torino-Roma in diretta tv e in streaming

Torino-Roma in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Potrebbe essere una partita ruvida quella tra Torino e Roma, due squadre che puntano molto sulla fisicità e che non brillano particolarmente in fase realizzativa. I granata davanti al proprio pubblico segnano e subiscono poco, motivo per cui ci aspettiamo una gara da meno di quattro gol complessivi. I giallorossi dovrebbero evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1