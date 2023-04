Boniek esalta Allegri: “Ecco perché è il top in Europa”

L’ex Juve e Roma Zbigniew Kazimierz Boniek, oggi dirigente sportivo, ha voluto esprimere le sue valutazioni su Allegri e Sarri prima di Lazio-Juve.

In un’intervista esclusiva concessa a TvPlay, Boniek ha descritto Massimiliano Allegri come “un top in Europa”. Lazio-Juventus è una partita importante per la Champions. I biancocelesti vogliono consolidare la seconda posizione in classifica e i bianconeri sperano di poter accumulare altri punti per sognare un incredibile piazzamento in Champions nonostante la penalizzazione.

Di fatto, nonostante il -15, la Juve è arrivata a sei punti di distanza dal quarto posto diviso da Inter e Roma. Senza penalizzazione, invece, i bianconeri sono secondi a +4 sulla stessa Lazio.

“Lazio-Juve una gara molto bella e interessante per mille motivi“, ha spiegato Boniek. “Ultimamente, anche se di misura, la Juve vince quasi tutte le partite in campionato. Seppur non giocando un grandissimo calcio, è una squadra molto compatta“.

L’ex campione polacco riconosce però che anche la Lazio sta facendo benissimo. “Sta giocando bene e dal punto di vista degli schemi è forse superiore. Sarri è un maestro, ma Allegri è una volpe: difficile dire una favorita”. Quindi l’intervistato non si sbilancia. Anche se, da un punto di vista tecnico e tattico, si sente di esaltare il lavoro di Allegri.

Boniek promuove il lavoro di Allegri: “Fa parte dei top“

Tutti i tifosi bianconeri, secondo Boniek, dovrebbero avere piena fiducia nel loro allenatore. E invece sono tante le critiche ad Allegri da parte dei supporter juventini, che gradirebbero un calcio forse più spettacolare. “Non spetta a me decidere se confermarlo“, ha detto l’intervistato. “Comunque Allegri mi è simpatico ed è anche bravo. Nessun dubbio: è un allenatore che fa parte dei top in Europa”.

Dunque Boniek è pronto per una promozione senza asterischi per Allegri. E detta da uno che oltre che dirigente sportivo è stato ex allenatore di calcio ed ex campione, sia come centrocampista che come attaccante, e vicepresidente della UEFA, è un’investitura importante.

Poco fa si è conclusa anche la conferenza stampa di Allegri. Il tecnico toscano ha elogiato la Lazio: “Sta facendo un grandissimo campionato“. E poi ha descritto la sfida come uno scontro diretto per il secondo posto. Su Sarri ha poi dichiarato: “Bravo: è tornato all’inizio, quando si contraddistingueva per le sue grandi difese. Per noi sarà una partita complicata“.