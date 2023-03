Dalla Juventus all’Inter: Retegui ha preso quota, indizio sul nuovo club

Il futuro di Mateo Retegui continua a far parlare di sé: per il nuovo bomber della Nazionale potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Alla luce della sterilità offensiva che affligge come una spada di Damocle l’Italia di Roberto Mancini, il tecnico degli Azzurri ha optato per una soluzione drastica.

La convocazione dell’italo-argentino Mateo Retegui è stato un avviso ai naviganti neanche troppo velato. Provocatorio, sotto certi aspetti, ma che non può passare inascoltato. Il movimento calcistico italiano ha bisogno di nuova linfa ed il serbatoio degli oriundi, come ammesso a più riprese dal CT dell’Italia, potrebbe rappresentare un valido serbatoio da quale attingere risorse e motivazioni. In gol nelle prime due uscite stagionali con la maglia della sua “nuova” Nazionale, Retegui sta facendo tanto parlare di sé. Tra campo e mercato il suo nome è ormai finito sulla cresta dell’onda, al punto che da diversi giorni ormai il suo profilo è stato accostato di volta in volta ai top club italiani.

Juventus-Milan-Inter: intrigo Retegui, il verdetto dei bookmakers

Ricordiamo che Retegui è di proprietà del Boca Juniors ma milita attualmente al Tigre, squadra nella quale ha messo a referto 25 reti in 34 partite. Score che non è passato di certo inosservato e che ha immediatamente acceso le spie dell’interesse di molti addetti ai lavori, in Italia e all’estero. L’Inter si sarebbe già mossa per capire eventuali margini di manovra: il riscatto di Lukaku è ancora un rebus tutto da sciogliere con Zanetti che potrebbe ricoprire un ruolo tutt’altro che indifferente nel possibile sbarco di Retegui sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Accostato anche a Roma e Lazio, Retegui potrebbe rappresentare un’occasione intrigante anche per Milan e Juve. Origi non ha affatto convinto Stefano Pioli e complice le condizioni fisiche non sempre ottimali di Ibra, il tecnico del Milan potrebbe necessitare di un nuovo bomber, in attesa di definire lo spinoso caso rappresentato dal rinnovo di Giroud. In casa Juve, invece, occhio all’evolvere della situazione Vlahovic: il serbo è considerato centro nevralgico del nuovo progetto bianconero, ma se dovesse arrivare un’offerta da capogiro anche le certezze più granitiche inizierebbero a vacillare.

Secondo i betting analyst di Eurobet, comunque, l’opzione più credibile per il futuro di Retegui è che resti in uno dei suoi due attuali club: ipotesi mancata 5 volte la posta. In seconda fila c’è l‘Inter, in lista a quota 7. Rincorrono Fiorentina e Lazio (11); più staccate ancora Juventus, Milan e Napoli (15). Molto defilata la Roma, che potrebbe prenderne in considerazione l’acquisto solo in caso di partenza di Abraham. Retegui-Roma è un binomio che vale 19 volte la posta.