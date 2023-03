Flop Inzaghi, doppietta Inter: erede da urlo, svelati i numeri

Calciomercato Inter, il futuro di Simone Inzaghi è appeso ad un filo: il tecnico piacentino potrebbe essere esonerato a fine stagione. Bookmakers scatenati.

Il doppio confronto con il Benfica ha tutta l’aria di configurarsi come una vera e propria ultima spiaggia per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter si gioca tanto nei prossimi impegni di Champions League contro le “Aquile”. In una stagione nella quale Lukaku e compagni non sono riusciti a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava, con l’eventuale approdo in semifinale della massima competizione continentale l’ex tecnico della Lazio lancerebbe un messaggio importantissimo.

Già negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara con il Porto, in realtà, Inzaghi non ha lesinato messaggi a tutto l’ambiente. Il mister nerazzurro ha allusivamente rimarcato come i meneghini, sotto la gestione Conte, per ben due volte consecutive non siano riusciti a superare la fase a gironi. Il futuro di Inzaghi è intrecciato proprio con quello dell’ormai ex allenatore del Tottenham. Domenica scorsa, infatti, gli Spurs hanno annunciato la rescissione consensuale del contratto con il tecnico salentino, ora pronto al clamoroso ritorno in Serie A. C’è anche un altro allenatore, però, che potrebbe avere nostalgia del Belpaese.

De Zerbi-mania: dall’Inter alla Juventus, ecco tutte le opzioni

Ci stiamo riferendo a Roberto De Zerbi, che sta incantando in Premier League con il suo Brighton, autentica sorpresa della stagione. Dopo aver raccolto l’eredità di Potter, approdato al Chelsea, De Zerbi ha fornito un’identità ben precisa alla sua squadra, che ora naviga al settimo posto in classifica a sette lunghezze di distanza, ma con tre partite in meno, rispetto al Tottenham. Ruolino di marcia assolutamente impressionante, con il quale De Zerbi ha calamitato le attenzione di diverse squadre (eventualmente) alla ricerca di un nuovo tecnico al quale affidare la propria panchina.

Tra queste c’è proprio il Tottenham, che secondo quanto riferito dai betting analyst di Snai sono tra i candidati più papabili a mettere le mani sull’ex allenatore del Sassuolo. Un approdo di De Zerbi agli Spurs è bancato 3.50 volte la posta, seguite a stretto giro di posta da Inter e Roma, a quota 7. In realtà stando alle ultime indiscrezioni José Mourinho avrebbe fugato ogni dubbio, scegliendo di restare nella Capitale anche il prossimo anno. Nei giorni scorsi, però, ai giallorossi era stati accostati diversi profili importanti. De Zerbi-Juventus è invece un binomio quotato a 10: si arriva a 15, infine, per le opzioni Milan, Napoli e Lazio. Staremo a vedere cosa succederà.