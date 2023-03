Udinese-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Milan è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La corsa Champions del Milan di Stefano Pioli ha subito due inattese battute d’arresto nelle ultime giornate, che rischiano seriamente di far deragliare il treno rossonero, almeno per quanto riguarda il campionato. Prima la sconfitta senz’appello di Firenze, poi il deludente pareggio con la Salernitana a San Siro non hanno consentito ai campioni d’Italia di consolidare un posto tra le prime quattro o di approfittare dei passi falsi dell’Inter e delle due romane, considerando che nessuna di loro ha vinto una settimana fa.

La classifica ora vede il Milan in quarta posizione, ma con il fiato sul collo della Roma, che di punti in meno ne ha solo uno. In una giornata di scontri diretti – l’Inter ospita la Juventus, Roma e Lazio saranno impegnate nel derby capitolino e si toglieranno punti a vicenda – Hernandez e compagni non possono mancare nuovamente l’appuntamento coi tre punti. Pioli ha sistemato la fase difensiva passando a tre dietro – l’unico match in cui il Milan ha incassato più di un gol nell’ultimo mese e mezzo è quello di Firenze – ma nella trasferta di Udine chiederà qualcosa in più ai suoi giocatori offensivi, visto che in fase di non possesso la sua squadra non sta facendo faville. Contro i granata, lunedì scorso, i rossoneri hanno dato la sensazione di accontentarsi dopo il vantaggio di Giroud, abbassando all’improvviso i giri del motore. Segnali non confortanti in vista delle sfide che attendono il Diavolo nelle prossime settimane. Una su tutte, quella con il Napoli in Champions League.

L’Udinese non batte il Milan dal 2019

L’Udinese non è certo quella delle prime partite del girone d’andata, che nella gara d’esordio, lo scorso agosto, mise paura al Milan a San Siro. Ma gli uomini di Andrea Sottil non possono essere sottovalutati: tra l’altro sono appena tornati a vincere, interrompendo un digiuno di due mesi grazie al successo di misura (0-1) sul campo dell’Empoli, con gol decisivo di Becao.

Dopo l’exploit di agosto e settembre i friulani hanno vinto solo tre partite. Tuttavia, hanno già la salvezza in tasca e potenzialmente possono ancora dire la loro nella lotta per il settimo posto che a fine campionato potrebbe volere dire Europa. I bianconeri non perdono da tre partite e nelle ultime due (Atalanta ed Empoli) hanno mantenuto la porta inviolata. Il Milan è imbattuto in 10 delle ultime 11 sfida con la formazione friulana, la cui ultima affermazione contro i rossoneri risale al 2019. Però si registra grande equilibrio negli ultimi otto precedenti giocati alla Dacia Arena: tre vittorie a testa e due pareggi.

Udinese-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Sottil potrebbe rispolverare il 3-5-1-1, con Pereyra in versione trequartista alle spalle dell’unica punta Beto. Pronti a subentrare dalla panchina Success e Thauvin. A centrocampo spazio al trio formato da Arslan, Walace e Lovric, quest’ultimo favorito su Samardzic. Sulle fasce Ehizibue e Udogie. Indisponibili Deulofeu, Masina ed Ebosse.

L’attacco del Milan sarà orfano di Giroud, squalificato. Nell’attacco rossonero Leao dovrebbe dunque affiancare Ibrahimovic, ristabilito e pronto a partire titolare. Alle loro spalle, Brahim Diaz. Sulla corsia destra Saelemaekers è in ballottaggio con Calabria. Out Messias. In mattinata la doccia fredda della non convocazione di Theo Hernandez, rimasto a casa per via di una sindrome influenzale. Al suo posto tocca a Ballo-Touré.

Come vedere Udinese-Milan in diretta tv e in streaming

Udinese-Milan è in programma sabato alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Udinese e Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le uniche vittorie dell’Udinese da settembre sono arrivate in trasferta, in casa invece è la squadra che ha collezionato più pareggi insieme allo Spezia: sette in 12 partite. Numeri che fanno ipotizzare un risultato positivo del Milan, che dopo due prestazioni deludenti ha bisogno di ripartire anche in campionato. Una vittoria rossonera non è da escludere.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Brahim Diaz; Leao, Ibrahimovic.

In Udinese-Milan le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1