Scommesse, la cinquina di Haaland e il colpo di... testa: gioia doppia in Sicilia

Scommesse, la cinquina di Haaland ha fatto entrare nella storia l’attaccante del City. Ma la gioia è doppia per uno scommettitore siciliano

Cinque gol in una sola partita di Champions League. Difficile pensare, nella propria carriera sportiva, di riuscire a fare meglio. Anche perché prima di lui, nella storia, solamente due persone ci erano riuscite, Messi e Luiz Adriano. Ma Haaland, ormai, non impressiona nemmeno più.

Con il Manchester City ha toccato l’apice: cinque sberle al Lipsia e passaggio del turno messo in cassaforte dopo soli venticinque minuti. Ok, nessuno pensava che i tedeschi, dopo l’1-1 dell’andata, avevano la minima possibilità di piazzare il colpaccio esterno contro l squadra di Guardiola, me nessuno ovviamente immaginava che potesse finire sette a zero. Di certo c’è, però, che se avete seguito i nostri pronostici allora qualcosa in saccoccia la potevate mettere perché almeno un gol nel primo tempo di Haaland e una doppietta del norvegese l’avevamo pronosticata anche noi. Certo, non avremmo mai pronosticato, forse, quello che ha deciso di giocare un signore siciliano, a Bagheria, così come da notizia riportata da Agimeg.it.

Scommesse, punta su Haaland, e vince

Ha deciso di puntare tutto su Haaland lo scommettitore di Bagheria, cittadina in provincia di Palermo. Ma non così, non sui cinque gol, quella è stata una cosa fantascientifica. Ma su come, il norvegese, avrebbe trovato la via della rete.

Un gol di testa e un gol col destro, non il piede preferito. Su questo ha deciso di scommettere e, nelle cinque reti messe a segno, Haaland ha segnato in entrambi i modi, oltre che su rigore e oltre col suo mancino. Questo per ribadire il suo strapotere del momento. Haaland, senza dubbio, sarà uno che contenderà a Mbappé nei prossimi anni il pallone d’oro e forse abbiamo trovato quella rivalità che negli ultimi vent’anni ha visto protagonisti Messi e Cristiano Ronaldo. Due giocatori diversi che però fanno la differenza. E segnano, tanto, tantissimo. Per il momento, i record, li sta frantumando il norvegese, ma il francese non è da meno visto che lui ha già vinto un Mondiale e nell’ultima finale ha messo a segno una tripletta come solamente i grandissimi sanno fare. Ci sarà da divertirsi nei prossimi anni. Ah, volete sapere quanto lo scommettitore sicialiano si è portato a casa? Con 30 euro investiti ne ha vinti 350.