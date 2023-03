Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht Francoforte: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Maradona”. Le ultime dritte.

Dopo il successo maturato all’andata contro l’Eintracht, il Napoli di Luciano Spalletti vuole continuare a spaventare l’Europa. A prendersi la scena sarà inevitabilmente quanto succederà al “Maradona”, sebbene nelle ultime ore a calamitare l’attenzione mediatica siano state le scorribande dei tifosi tedeschi.

Per la gara più importante della stagione Spalletti si affida al miglior undici possibile. In attacco confermassimo Osimhen, con Kvaratskhelia e Politano sulle corsie esterne. Fresco di rinnovo, Stanislav Lobotka guiderà le operazioni in cabina di regia, con Anguissa e Zielinski come mezzali. Ecco le scelte dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Min Jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Buta, N’Dicka, Knauff, Sow, Rode, Lenz, Gotze, Kamada, Borré.

Napoli-Eintracht Francoforte: il pronostico marcatori

Osimhen marcatore. Nella sfida del “Maradona” l’attaccante nigeriano potrebbe rendersi protagonista di un’altra prova esaltante, l’ennesima di una stagione che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo. A secco contro Lazio ed Atalanta, il bomber del Napoli vuole ritornare a riannodare i fili del discorso lasciato in sospeso all’andata, quando con alcune giocate ha disegnato calcio capitalizzando occasioni importanti. Gli ospiti saranno per forza di cose tenuti a mantenere alto il proprio baricentro: se gli Azzurri riusciranno a contenere gli assalti iniziali della compagine di Glasner, potrebbero ritagliarsi importanti chances dalla cintola in su sfruttando le amnesie di un pacchetto arretrato che anche all’andata non si è dimostrato imperforabile. Supportato da una squadra che produce calcio con una facilità disarmante, il numero 9 del Napoli vuole imprimere il suo sigillo nella grande notta europea.

Probabili ammoniti e tiratori di Napoli-Eintracht Francoforte

Di Lorenzo, Kamada e Zielinski: queste le intriganti opzioni marcatori da caldeggiare. Gli inserimenti a scacchiera degli esterni del Napoli dovrebbero fare la differenza, contribuendo a crearsi spazi importanti. L’esterno azzurro, dopo il sigillo dell’andata, ha tutte le carte in regola per mettere la sua firma anche nel match di ritorno con una prova maiuscola. Le qualità balistiche di Zielinski, poi, dovrebbero rappresentare un’autorevole valvola di sfogo per il Napoli: il polacco vuole rispondere presente con una prestazione importante e dovrebbe inquadrare lo specchio della porta avversaria almeno una volta. Sul fronte avversario occhio a Kamada, uno dei pochi a non arrendersi. Il jolly giapponese sa come far male anche ad avversari quotati, reduce da una stagione superlativa. N’Dicka e Rode rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara: il pericolo giallo è dietro l’angolo per i due calciatori dell’Eintracht.