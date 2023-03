Wolfsburg-Union Berlino, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Wolfsburg-Union Berlino è una partita della ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: tv, formazioni, pronostici.

Dieci punti in classifica, a favore della formazione ospite, dividono le due squadre in questo momento. Ma, nonostante questo, la situazione in questo momento è appannaggio del Wolfsburg.

Sì, i padroni di casa, cercando anche di sfruttare il fatto che l’Union Berlino ha giocato giovedì scorso in Europa, e che giovedì prossimo giocherà di nuovo in Belgio dopo il 3-3 in casa, potrebbero prendersi tre punti assai pesanti li rilancerebbero in una corsa alla qualificazione europea per il prossimo anno. Certo, nelle ultime cinque uscite, il Wolfsburg, ha vinto solamente una volta e l’ha fatto in trasferta sul campo del Colonia, per il resto sono arrivati solamente pareggi e sconfitte che hanno di fatto escluso, per ora, la squadra di casa da quelle che andrebbero a giocare la Conference e l’Europa League il prossimo anno. Poco male, il tempo per rientrare sicuramente c’è anche se la gara di oggi è quasi decisiva. Servono per forza i tre punti, altrimenti le cose potrebbero prendere non la piega giusta.

Dall’altro lato l’Union Berlino, al momento quarto in classifica, spera di superare il Lipsia che ieri non ha avuto problemi a battere il ‘Gladbach e tornare così al terzo posto con vista sul secondo, quello occupato dal Borussia Dortmund. Una situazione che intriga molto la squadra della capitale tedesca che però, sa benissimo, che l’impegno della prossima settimana è assai importante per l’economia della stagione. Andare avanti significherebbe alimentare sogni di gloria europei troppo belli per essere veri. E le qualità, per quello che fino al momento sono state le dimostrazioni in campionato, ci sono.

Come vedere Wolfsburg-Union Berlino in diretta tv e streaming

La gara Wolfsburg-Union Berlino, in programma domenica alle 19:30, sarà possibile seguirla su Sky. Il canale satellitare ha i diritti del campionato tedesco e allora ecco le partita si potrà seguire anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go e anche su Now Tv.

Il pronostico

Insomma, per quanto vi abbiamo raccontato prima, anche se di poco, sembra essere favorito il Wolfsburg: una gara da almeno tre reti complessive e da almeno una rete per squadra, su questo punto non sembra possano esserci discussioni soprattutto per quello che è l’andamento generale delle due compagini.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Union Berlino

WOLFSBURG (4-3-3): Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Svanberg, Nmecha, Gerhardt; Kaminski, Marmoush, Wimmer.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Laidouni, Khedira, Thorsby, Giesselmann; Becker, Behrens.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1