Formazioni ufficiali Roma-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e dritte sui possibili tiratori della sfida in programma all’Olimpico.

L’attesa sta per finire. Tutto pronto all’Olimpico per il fischio d’inizio della gara tra Roma e Juventus, big match di una giornata di Serie A che ha regalato interessanti colpi di scena anche nella zona di vertice. Il successo ottenuto dalla Lazio sul campo del Napoli obbliga la Roma a fare risultato pieno contro una compagine di Allegri assolutamente rinfrancata dall’ultimo filotto di risultati utili consecutivi.

I bianconeri, reduci dal successo nel derby contro il Torino, vivono un ottimo stato di salute. Allegri si affida in pianta stabile a quegli uomini che in questo scorcio di stagione gli stanno dando maggiori garanzie: alle spalle di Vlahovic, dunque, spazio ad Angel Di Maria con Chiesa che partirà inizialmente dalla panchina. Sulle corsie esterne spazio a Cuadrado e Kostic. La Roma è stata invece tormentata dal dilemma Pellegrini della vigilia, colto da un attacco influenzale nella giornata di ieri:

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Wijnaldum, Dybala.

JUVENTUS (3-5-1-1) Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Roma-Juventus, il pronostico marcatori

Dybala marcatore. L’attaccante argentino non ha ancora fatto male alla sua ex squadra, anche se nella gara d’andata ha comunque propiziato con una semi-rovesciata l’assist che ha portato al goal di Tammy Abraham. Ringalluzzito dall’abito tattico a sua immagine e somiglianza che José Mourinho gli sta ritagliando in maniera perfetta, il numero 21 della Roma avrà il compito di legare il gioco e di svariare su tutto il fronte offensivo.

Rispetto agli ultimi anni della sua parentesi alla Juventus, però, Dybala si è riscoperto nuovamente decisivo negli ultimi venti metri avversari. La difesa bianconera non è parsa imperforabile e la sensazione è che il fuoriclasse giallorosso possa andare alla conclusione in almeno una circostanza. Per contro la Juve avrà molto presumibilmente un approccio prudente alla partita, cercando di crescere alla distanza con il passare dei minuti: la panchina bianconera è di tutto rispetto ed Allegri potrebbe pescare il jolly proprio con un paninaro. Da caldeggiare l’opzione marcatore in panchina sì: Chiesa e Pogba sono opzioni difficili ma non proprio utopistiche…

Roma-Juventus, probabili ammoniti e tiratori

La pericolosità degli esterni della Juventus è stata una delle chiavi di volta che ha consentito la risalita degli uomini di Allegri: Filip Kostic potrebbe ritagliarsi lo spazio sufficiente per scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Se la Roma proverà a tenere alto il proprio baricentro per imporre il suo ritmo trascinata da un pubblico sempre molto caloroso, le sgobbate di Rabiot potrebbero contribuire a spaccare in due la difesa giallorossa: “Cavallo Pazzo” tiratore è un must da cogliere al balzo. La Juve tende a tenere basso il proprio baricentro in fase di non possesso, schiacciandosi talvolta a presidio della propria area per occupare con ordine tutti gli spazi.

Scenario che dovrebbe liberare soluzioni interessanti per i tiratori di Mourinho: Wijnaldum con una conclusione da fuori dovrebbe riuscire a scaldare i guantoni di Szczesny. L’irruenza di Mancini ha spesso costituito un pericolo per la retroguardia capitalina: in un match che si preannuncia infuocato, il vice capitano della Roma potrebbe essere costretto a ricorrere alle maniere forti per frenare l’incedere dei bianconeri. Sul fronte opposto è Alex Sandro il principale indiziato a finire sul taccuino dell’arbitro.