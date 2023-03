Ajla Tomljanovic, l’abito è un velo: prospettiva pericolosa

Ajla Tomljanovic ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo ultimo scatto: l’abito indossato dalla meravigliosa tennista è poco più di un velo dall’effetto vedo-non-vedo.

La tennista nata a Zagabria è una delle più seguite al momento. Non solo per i suoi trionfi sul campo (lo scorso anno ha raggiunto il suo best ranking alla 33esima posizione) ma anche per la sua vita privata e la sua bellezza irresistibile. Recentemente ha posato per una serie di foto da togliere il respiro: l’abito che ha addosso è poco più di un velo dall’effetto vedo-non-vedo.

La carriera di Ajla Tomljanovic ha avuto inizio nel 2009, anno in cui ha preso parte all’Australian Open nella categoria juniores, aggiudicandosi la vittoria in doppio insieme alla collega Christina McHale. Nel corso della sua carriera ha attirato l’attenzione della cronaca rosa intorno alla sua vita sentimentale. A partire dalla relazione con il tennista Nick Kyrgios.

La coppia ha avuto una storia altalenante, iniziata nel 2015 e terminata due anni più tardi. In seguito alla rottura si è avvicinata all’italiano Matteo Berrettini. Presto la coppia è finita sulle prime pagine delle riviste di gossip: già da prima di rendere la relazione ufficiale, sono stati avvistati e paparazzati in diverse occasioni.

Lo scorso anno il loro amore è arrivato al capolinea. Mentre “The Hammer” si è tuffato in una nuova relazione con la showgirl Melissa Satta (insieme alla quale forma quella che è già stata definita la coppia dell’anno), Ajla sembrerebbe essere single e concentrata sulla sua carriera.

Ajla Tomljanovic, il look sexy che ha stregato il web

Oltre al tennis, la meravigliosa atleta è stata più volte la protagonista di shooting mozzafiato collaborando con importanti riviste. La sua bellezza ha sempre fatto impazzire i fan, stregati dai suoi bellissimi lineamenti e dal fisico scolpito. Recentemente ha posato in un servizio fotografico per la rivista T Magazine, nel corso del quale ha sfoggiato una serie di look da incanto.

Uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan. Si tratta di un abito trasparente, effetto vedo-non-vedo, che lascia intravedere le sue forme ed è finito subito con lo stuzzicare le fantasie dei tifosi. Nello scatto che vi proponiamo, Ajla è seduta sul tanto amato campo da tennis.

Il suo sguardo intenso ha catturato tutti, rimasti a bocca aperta per via del suo look sexy. Ovviamente lo shooting è piaciuto molto ai followers , tanto che alcuni utenti hanno iniziato a domandarsi per quale motivo la tennista non dia inizio alla sua carriera da modella: l’obiettivo l’adora e non è certamente l’unico.