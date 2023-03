Spal-Frosinone, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Spal-Frosinone è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La prima sconfitta in casa. Che però non mette a rischio nulla, almeno per il momento, per il Frosinone di Fabio Grosso che, contro il Parma, è caduto allo Stirpe in un pirotecnico 4-3, forse una delle partite più belle del campionato. Segnali d’allarme? No, nemmeno uno, anche perché la classifica è così tranquilla che, nel corso della stagione, i ciociari qualche altro passo falso se lo possono pure permettere.

Ma questo non dovrebbe accadere stasera. Sì, perché la Spal, che per buona parte di gara ha tenuto testa al Genoa per poi cadere 3-0, non può fare paura ad un gruppo che fino al momento ha letteralmente dettato legge in campionato. La squadra allenata da Oddo, adesso ultima in classifica anche per via della vittoria del Cosenza di ieri, non sembra aver cambiato marcia nonostante il cambio di allenatore dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Una situazione assai delicata e tutte le pressioni, ovviamente, saranno nei confronti dei padroni di casa.

Che non dovrebbero riuscire a fare risultato. Nonostante la sconfitta come detto il Frosinone ha dimostrato di essere una formazione viva, convinta dei propri mezzi, e che punta decisamente e anche velocemente al salto di categoria. Dietro arrancano e allora è il momento di cercare di allungare, almeno sul terzo posto in classifica, il primo utile per i playoff. Insomma, vittoria esterna quasi certa.

Come vedere Spal-Frosinone in diretta tv e in streaming

Spal-Frosinone è in programma mercoledì 1 marzo e si gioca alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Spal-Frosinone

In una gara che dovrebbe regalare almeno due reti complessive, ci può stare, eccome, la vittoria esterna del Frosinone che si prenderebbe tre punti che potrebbero essere quelli decisivi per la promozione diretta nella massima serie. Gara che quindi dovrebbe vedere trionfare la truppa allenata da Fabio Grosso. Contro un altro ex campione del Mondo: quel Massimo Oddo che potrebbe anche essere in bilico dopo pochissimo tempo.

Le probabili formazioni

SPAL (3-4-1-2): Brazao; Meccariello, Dalle Mura, Arena; Tripaldelli, Prati, Zanellato, Dickmann; Nainggolan; Moncini, La Mantia.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Garritano, Mazzitelli, Kone; Baez, Moro, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2