Milan-Atalanta 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Atalanta, il video con gli highlights e le azioni salienti della partita serale di Serie A di domenica 26 febbraio, con gli episodi da moviola e i voti.

Una sfida importante per la Champions. Al Meazza il Milan deve provare ad allungare ha allungare a +6 sull’Atalanta e ad approfittare del passo falso dell’Inter in casa del Bologna.

I bergamaschi giocano invece per acciuffare il Diavolo in classifica. La vittoria di una delle due squadre è importante anche in considerazione degli scontri diretti. Dopo il pareggio dell’andata a Bergamo, i tre punti in palio stasera potrebbero essere fondamentali in caso di arrivo a pari merito.

Il Milan, dopo la vittoria in Champions, arriva abbastanza in forma. L’Atalanta, invece, è reduce dal pesante stop casalingo contro il Lecce e, in generale, da un prolungato periodo no. I rossoneri non hanno squalificati, ma ben sei diffidati: oltre a Calabria, indisponibile, sono a rischio Kjaer, Krunic, Leao, Rebic e Giroud. Nell’Atalanta è squalificato Demiral, ma non c’è nessun diffidato. La novità importante del giorno è il ritorno di Maignan. Il portiere francese rientra dopo 161 giorni. L’ultima volta giocò contro il Napoli il 18 settembre.

Momenti clou della sfida

Il Milan gioca con il nuovo fourth kit ufficiale della società. Al 7′ Giroud va vicinissimo al goal: il tiro di controbalzo va fuori di poco. Il Milan appare più propositivo nei primi minuti. AL 25′ arriva l’1-0 con un autogoal di 25′ di Juan Agustín Musso. Theo Hernandez colpisce di collo al volo da fuori area e la palla finisce prima sul palo e poi sulla schiena del portiere argentino. Al 33′ ci prova Leao, palla fuori. Il primo tempo di Milan Atalanta finisce con zero tiri in porta da parte della Dea.

Al 60′ Giroud si trova solo davanti a Musso ma pecca di presunzione con un pallonetto fermato facilmente dal portiere. Un minuto dopo ci prova Leao, ma Musso para ancora. Dieci minuti dopo, Leao tutto solo in area si fa recuperare da Maehle. Al 71′ Messias si divora il possibile 2-0. Ibra torna in campo al 74′. All’84’ Junior Messias segna il 2-0.

Tabellino e pagelle di Milan-Atalanta

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (88′, Saelemaekers), Krunic, Tonali, Theo; Diaz (74′, Charles De Ketelaere), Leao (88′, Rebic); Giroud (74′, Zlatan Ibrahimović). All.: Pioli

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (84′, Palomino); Zappacosta (84′, Ruggeri), De Roon, Koopmeiners (84′, Vorlický), Maehle; Lookman (69′, Muriel), Hojlund, Ederson (63′, Boga). All.: Gasperini

ARBITRO: Mariani di Aprilia

MARCATORI: 25′, Musso (A) (M); 86′, Messias (M)

NOTE: Ammoniti: 27′, Toloi (A); 28′, Leao (M); 64′, Thiaw (M); 90′, Krunic; Recupero: 1′, primo tempo; 4′, secondo tempo.

Ecco i voti: Tonali corre come un matto in mezzo al campo e ferma molte trame avversarie ma è poco preciso nei passaggi (6). Bene Krunic, sia come lavoro in avanti che di copertura (7). Prezioso in attacco Giroud, con tante sponde e lavoro sporco (6,5). Per buona parte della gara Lookman appare fuori fuoco e poco lucido (5,5). Bene tutta la difesa del Milan specie nel primo tempo: il migliore dei tre è Thiaw (7). Ederson della Dea sembra confuso e, in pratica, sbaglia quasi tutto (4,5). Eroe del giorno Theo: il suo missile propizia l’1-0, ma fa il suo anche nel lavoro di copertura sulla fascia (7,5). Buona la gara di Junior Messias, che trova un goal molto importante (7). Per i bergamaschi entra bene Boga (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

Partita Milan-Atalanta parte dura, e il direttore di gara la controlla bene almeno nei primi minuti. Dopo l’1-0 fioccano i falli e l’arbitro ammonisce in due minuti un giocatore per parte. Ammonito nel secondo tempo anche Gasperini per proteste.

Ecco gli highlights della gara: